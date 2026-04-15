Há vitórias que significam bem mais do que ser o primeiro a cruzar uma meta, o mais rápido a realizar um percurso ou o mais eficaz numa determinada modalidade. Existem vitórias que, quando acontecem, justificam anos e anos de derrotas. E terá sido algo parecido com isso que Julius Johansen sentiu esta terça-feira.

Na Corunha, no contrarrelógio inicial de O Gran Camiño que vai decorrer ao longo da semana no norte de Espanha, o ciclista dinamarquês fez o melhor tempo e conquistou a primeira vitória da carreira enquanto profissional. Julius Johansen, que já tinha deixado um aviso ao ficar no segundo lugar da classificação geral na recente Volta a Murcia, ficou à frente de Rafael Reis e Nélson Oliveira, os dois portugueses que encerraram o pódio, e tornou-se o primeiro camisola amarela da prova na chegada à Torre de Hércules.

Julius Johansen (UAE Emirates-XRG) ouvre son compteur pro sur le contre-la-montre (15km) de la 1re étape du Gran Camino ! Le Danois (26 ans) devance les Portugais Rafael Reis (Anicolor) de 16" et Nelson Oliveira (Movistar) de 17". #OGC26 pic.twitter.com/Iygq7m84rQ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 14, 2026

O melhor dia da carreira de Julius Johansen, porém, ajuda a contar os piores dias da carreira de Julius Johansen. Nascido em 1999 em Blovstrød, na Dinamarca, o ciclista que gosta de manter um estilo curioso com cabelo comprido e bigode, que lhe valeu a alcunha de “viking”, colocou o ciclismo mundial com os olhos postos nele ao sagrar-se campeão mundial júnior de estrada em 2017. Com apenas 19 anos, o triunfo na cidade norueguesa de Bergen garantia-lhe a certeza de que era uma das next big things da modalidade. Mas nada correu como era esperado.

Entre 2018 e 2023, passou por três equipas diferentes: a Team ColoQuick, ainda na Dinamarca, a Uno-X, na Noruega, e ainda a Intermarché, na Bélgica. Não cumpriu as expectativas em nenhum dos desafios, deixando até de liderar as classificações jovens das provas sem nunca corresponder nos campeonatos nacionais, onde as vitórias que acumulou como júnior e Sub-23 não tiveram consequências profissionais. Em 2024, deixou para trás a Dinamarca, a Noruega e a Bélgica e deu o passo mais inesperado: rumou a Portugal.

???????? Yessss Julius!!! ???????? ???? Julius Johansen storms to victory in the Stage 1 ITT at @ograncamino_thr , taking the first pro win of his career in style. Amazing ride???? #WeAreUAE #OGC26 pic.twitter.com/Ff7lKoNe65 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 14, 2026

Há dois anos, Julius Johansen assinou pela então Sabgal-Anicolor, a atual Anicolor/Campicarn onde Artem Nych era a estrela e Rafael Reis, que esta segunda-feira foi 16 segundos mais lento no contrarrelógio da Corunha, já brilhava. O dinamarquês reencontrou-se na equipa de Águeda e recuperou o gosto pela modalidade, pedindo para sair depois do teste antidoping positivo de Frederico Figueiredo que culminou na suspensão do português. De forma inesperada, a resposta apareceu através de uma das melhores equipas do mundo: a UAE Emirates de Tadej Pogacar e João Almeida, que no ano passado protagonizou uma das contratações mais surpreendentes da temporada ao apostar em Julius Johansen.

E ele, como se vê, está a corresponder. Atualmente com 26 anos, o ciclista dinamarquês vive e treina em Málaga e é precisamente em Espanha que está a atingir os melhores resultados, com o tal segundo lugar em Murcia e a vitória no contrarrelógio na Corunha. Apesar de ter saltado para a liderança da classificação geral, vai agora dedicar-se à função de gregário de Adam Yates, o britânico que a Emirates lançou para ganhar O Gran Camiño.