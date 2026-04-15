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Luís Pais Antunes admitiu esta quarta-feira que há setores “insuficientemente representados” no Conselho Económico e Social e insistiu na necessidade de rever a lei deste órgão, sugerindo alterações na duração dos mandatos para um “modelo semelhante” ao Provedor de Justiça.

Luís Pais Antunes foi ouvido esta quarta-feira na Assembleia da República na dupla qualidade de candidato e presidente do Conselho Económico e Social (CES), a propósito da eleição para os órgãos externos que vai decorrer na quinta-feira.

O advogado e atual presidente do CES voltou a alertar para os constrangimentos do atual enquadramento jurídico deste órgão consultivo que “está claramente ultrapassado” e “levanta problemas em termos de representatividade, celeridade e de excessiva burocracia”, defendendo, por isso, que “é urgente e necessário proceder à revisão da lei do CES”.

“O ter que se recomeçar constantemente com o processo de recomposição [sempre que há uma dissolução] demora largos meses”, afirmou, referindo que o processo de recomposição do CES por si liderado foi “o mais rápido” e só “concluído duas semanas antes da dissolução”.

Lembrando que o CES conta atualmente com 76 conselheiros, Pais Antunes indicou que esta circunstância tem também consequências ao nível da taxa de participação, dado que esta “é mais elevada quando se está a exigir funções na sua plenitude”.

Segundo o atual presidente do CES, uma solução “simples” seria alterar a duração dos mandatos e “adotar um modelo semelhante” ao do Provedor de Justiça.

“O Provedor de Justiça tem um mandato de quatro anos, haja ou não haja dissolução”, lembrou, indicando que outra das possibilidades poderia ser, que, em caso de dissolução, “o presidente [do CES] podia ser reeleito, mas os membros mantinham-se todos”.

Pais Antunes revelou ainda que o estudo encomendado na liderança de Francisco Assis sobre este tema está concluído e “na fase de início da discussão nos órgãos próprios do Conselho”.

Questionado pelos deputados sobre uma eventual falta de representatividade na composição do CES, o atual presidente e candidato apontou que este é dos temas “mais complicados”, mas admitiu que “objetivamente há setores que estão insuficientemente representados”.

“Não estou a dizer que se devam substituir os que estão. Mas há que abrir espaço a novas formas de organização que ao longo destes últimos 30 anos se foram desenvolvendo“, dando, por exemplo, o exemplo do setor do ambiente e do clima que “só tem um representante”.

Não obstante, o presidente do CES alertou para a situação em França, que conta com cerca de 250 conselheiros e considerou que esse “também não é o objetivo”.

Já em resposta ao deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, concretamente sobre a composição da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), Pais Antunes afirmou que “talvez seja a hora de revisitar” a sua composição, mas avisou que transformar a CPCS “num órgão com uma representação muito alargada não vai funcionar”, dado que “isso, na prática, equivale a matar a Concertação Social”.

O candidato e atual presidente do CES lembrou ainda que qualquer uma destas decisões é política, estando a cargo da Assembleia da República eventuais alterações, mas defendeu que o CES “deve ser parte dessa reflexão”, rematou.