A Câmara de Viana do Castelo decretou esta quinta-feira um dia de luto municipal, a cumprir na sexta-feira, pela morte de Rui Serrano da Paz, capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima.

“O falecimento inesperado e precoce do atual capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima, Rui Serrano da Paz, em funções desde setembro de 2023, deixa grande consternação e pesar na comunidade vianense, quer pela sua personalidade quer pelo profissionalismo que sempre o acompanhou”, indica a autarquia, em comunicado.

A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional (AMN) comunicaram na noite de quarta-feira a morte de Rui Serrano da Paz, aos 52 anos.

A notícia da morte do comandante foi avançada pelo jornal O Minho, que descreve que Serrano da Paz “ter-se-á sentido mal nas instalações da Piscina Municipal do Atlântico, por volta das 18h30”.

A Câmara de Viana do Castelo revelou ainda que “irá ser apresentado um voto de pesar, a ser votado na próxima reunião ordinária de executivo, pelo falecimento do capitão-de-fragata” e endereçou “as mais sentidas condolências à família, amigos e à Polícia Marítima de Viana do Castelo, bem como à Autoridade Marítima Nacional e à Marinha Portuguesa”.

Na portaria publicada em agosto de 2023 no Diário da República com a nomeação do capitão do porto de Viana do Castelo, indicava-se que Serrano da Paz estava prestes a completar 50 anos.

Era igualmente indicado que o capitão-de-fragata ingressou na Marinha como cadete da Escola Naval de 1992 a 1997, tendo-se especializado em submarinos e armas submarinas.

Antes da nomeação para Viana do Castelo desempenhou as funções de adjunto do capitão do porto do Douro.