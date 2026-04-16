O antigo guarda-redes austríaco Alexander Manninger morreu aos 48 anos, anunciou esta quinta-feira a UEFA, que lamentou o falecimento do ex-internacional.

O organismo que tutela o futebol europeu destacou o percurso do antigo jogador, que representou vários clubes de topo ao longo da carreira, com passagem por ligas como a inglesa e a italiana.

Manninger morreu na sequência de um acidente rodoviário, após o veículo em que seguia ter sido atingido por um comboio numa passagem de nível, na região de Salzburgo, na Áustria.

Internacional pela Áustria em 33 ocasiões, o antigo guarda-redes iniciou a carreira no futebol austríaco antes de se transferir para o Arsenal, em 1997, clube pelo qual venceu o campeonato inglês e a Taça de Inglaterra na temporada 1997/98.

Ao longo da carreira, representou ainda a Juventus e o Liverpool, tendo acumulado várias épocas nas principais ligas europeias. Ao serviço do clube italiano, integrou o plantel campeão da Serie A em 2011/12.

Manninger terminou a carreira profissional em 2017, após a passagem pelo Liverpool, mantendo posteriormente ligação ao futebol.

A morte do antigo guarda-redes gerou reações de vários clubes e entidades do futebol europeu, que destacaram o seu profissionalismo e contributo ao longo de mais de duas décadas de carreira.