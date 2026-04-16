O Conselho do Governo dos Açores autorizou a celebração de um contrato de fretamento de um navio para o transporte regular de mercadorias para a ilha das Flores, por 5,9 milhões de euros, anunciou hoje o executivo.

Segundo o comunicado do Conselho do Governo, realizado na terça-feira na Horta, ilha do Faial, é autorizada a “realização da despesa e a abertura de um concurso público com publicidade internacional, com vista à celebração de um contrato de fretamento de um navio para o serviço de transporte regular de mercadorias para a ilha das Flores”.

O concurso será lançado pelo Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico, por 5,9 milhões de euros, e com prazo de execução de dois anos, prorrogável por um ano.

Neste momento, o Governo dos Açores tem um navio dedicado ao Corvo, o ‘Thor B’, e outro às Flores, o ‘Margarethe’, visando assegurar o regular abastecimento das duas ilhas que constituem o grupo Ocidental e que são frequentemente fustigadas por mau tempo, que impede a escala de navios.

O Conselho do Governo aprovou ainda um decreto regulamentar regional que contém as disposições necessárias à execução do Orçamento dos Açores para 2026.

Foi também aprovada uma resolução que autoriza a celebração de um contrato-programa entre os Açores e a Geoaçores — Associação Geoparque dos Açores, no valor de 55 mil euros, “destinado ao funcionamento da daquela associação, à monitorização, valorização e promoção dos Geossítios”.

O objetivo é também a divulgação e formação no âmbito da geodiversidade dos Açores, e assegurar os compromissos com a Rede Global e Rede Europeia de Geoparques.