Um homem, de 54 anos, ficou em prisão preventiva por decisão judicial após ter sido detido pela GNR por violência doméstica contra a ex-companheira, de 47 anos, em Vendas Novas, revelou esta quinta-feira o Ministério Público (MP).

O MP indicou que o homem foi constituído arguido e apresentado, na quarta-feira, a primeiro interrogatório judicial, segundo um comunicado publicado esta quinta-feira na página de internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, consultado pela agência Lusa.

Por se verificarem “os perigos de fuga, continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito“, o juiz determinou a aplicação da prisão preventiva ao arguido, a medida de coação mais gravosa, devido aos factos ocorridos em Vendas Novas, no distrito de Évora.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR revelou que o homem foi detido fora de flagrante delito, na segunda-feira, em Canha, a sua localidade de residência, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal.

“O processo foi investigado pelo Posto Territorial de Vendas Novas [do Comando Territorial de Évora], mas, como o homem residia em Canha, foi o posto local da GNR [do Comando Territorial de Setúbal] que deu cumprimento ao mandado de detenção”, precisou a fonte.

O arguido, de acordo com o MP, está “fortemente indiciado” de violência doméstica contra a ex-companheira, com a qual manteve um relacionamento amoroso entre janeiro de 2022 e setembro de 2025.

Após o fim deste relacionamento, “o arguido iniciou, de modo reiterado e com enorme intensidade, maus-tratos psicológicos e psíquicos à vítima”, argumentou o Ministério Público.

Além disso, “após a separação, o arguido voltou a contactar a vítima, contra a vontade desta, enviando-lhe mensagens de modo incessante, encetando comportamentos agressivos que se intensificaram nos últimos dias, inclusive com ameaças de que a iria matar”, pode ler-se no comunicado.

As investigações prosseguem sob direção da 2.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com a coadjuvação da GNR de Vendas Novas.