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A IL assegurou esta quinta-feira que prestou “toda a informação solicitada relativa às contas de 2020” à Entidade das Contas e Financiamento Políticos (ECFP), negando qualquer falha na apresentação dos documentos pedidos.

“Circulou uma notícia de que a Iniciativa Liberal não teria entregue documentos relativamente às suas contas. Isso é falso. Houve um processo de escrutínio que é aplicável a todos os partidos e, em todos os momentos devidos, nós providenciamos todas as contas, todas as explicações necessárias”, disse Mário Amorim Lopes, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.

Em causa está uma notícia da CNN Portugal, segundo a qual a ECFP concluiu que não é possível emitir qualquer opinião sobre as contas de 2020 da Iniciativa Liberal, por considerar que estas não foram prestadas.

Posteriormente, numa nota enviada à Lusa para complementar as declarações de Mário Amorim Lopes, a assessoria da IL acrescentou que “não ficou nenhum documento ou esclarecimento por dar à Entidade das Contas e Financiamento” e que o partido prestou “toda a informação solicitada relativa às contas de 2020”.

“No âmbito do seu trabalho de fiscalização, é prática corrente da ECFP solicitar elementos adicionais após a submissão inicial das contas pelos partidos, um procedimento normal que faz parte do processo de auditoria e que contribui para a qualidade e rigor da análise. Face à submissão inicial das contas de 2020, a IL foi notificada para complementar a informação prestada, tendo respondido de forma completa aos pedidos formulados pela entidade”, acrescenta o partido.

De acordo com a CNN, está em causa, neste caso, a ausência de elementos essenciais, como demonstrações financeiras do então deputado único da IL, João Cotrim de Figueiredo, e documentação de suporte, incluindo extratos bancários de várias contas.

Na resposta enviada à Entidade, segundo a notícia, o partido reconhece as falhas e justifica-as com falta de recursos e mudanças no serviço de contabilidade, num contexto de várias eleições, e diz ter, entretanto, enviado novos elementos, esperando que estes permitam uma reavaliação positiva.