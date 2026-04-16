O Passeio Marítimo de Algés foi reaberto à circulação pedonal, após dois meses de obras de reposição de um troço que se abateu nas últimas tempestades, num investimento de 340 mil euros da Câmara de Oeiras, anunciou esta quinta-feira o município.

“A circulação pedonal no Passeio Marítimo de Algés já pode ser feita com normalidade e segurança”, avançou o município, no distrito de Lisboa, em comunicado.

A obra, é destacado na nota, foi concluída dentro do prazo previsto de dois meses, num investimento “financiado pelo município, que se substituiu, assim, à Administração do Porto de Lisboa, de quem é a responsabilidade da gestão do passeio marítimo, das Infraestruturas de Portugal e da Comboios de Portugal (CP), que fizeram o pedido à autarquia para resolução do problema”.

Está ainda prevista uma obra mais profunda em todo o Passeio Marítimo, no valor de 2,4 milhões de euros, para estabilizar a linha ferroviária e alargar o terrapleno em cerca de 25 metros, afastando o rio da linha ferroviária e prevenindo futuras situações de emergência.

As fortes chuvas registadas desde novembro, acima da média, e a agitação marítima agravaram a erosão junto ao Passeio Marítimo de Algés, afetando o terrapleno e colocando em causa a estabilidade da via-férrea.

O Passeio Marítimo de Algés foi interditado devido à depressão Kristin, que causou forte agitação marítima e galgamentos costeiros no final de janeiro, tendo estado inacessível devido ao risco elevado na zona.