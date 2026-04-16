O órgão de informação regional Sul Informação criou uma plataforma digital dirigida às escolas secundárias algarvias, com o objetivo de promover a literacia mediática e o pensamento crítico dos jovens estudantes.

“Geração Suli” — lançada oficialmente na quarta-feira — é uma plataforma de jornalismo colaborativo, que tem “como objetivo principal dar ferramentas de literacia mediática a alunos do ensino secundário de vários concelhos do Algarve”, explica o órgão de informação, em comunicado.

Disponível desde quarta-feira, a plataforma interativa permite aos estudantes de seis escolas secundárias algarvias “aprender, debater, praticar e publicar jornalismo de qualidade”.

No âmbito da parceria, os jornalistas do Sul Informação oferecem formação e recursos, concretamente uma plataforma de publicação, para que os jovens possam desenvolver as suas competências de escrita, pensamento crítico e cidadania ativa.

A ética jornalística e a verificação de factos, como formas de combater a desinformação, guiarão o treino, com sessões presenciais que simularão o funcionamento de uma redação, aproximando os jovens da realidade do trabalho dos jornalistas.

No final, os trabalhos dos alunos serão publicados na plataforma, que tem página própria, mas também ligação através do Sul Informação.

“Acreditamos que dar voz aos jovens e ensinar-lhes a importância da verdade, da ética jornalística e da verificação de factos é essencial para formar cidadãos mais informados e participativos”, justifica o Sul Informação.

“Os alunos poderão colaborar connosco para pesquisar, escrever e publicar reportagens e outros artigos sobre questões locais relevantes, desde preocupações ambientais, temas culturais, desportivos, projetos e problemas da própria escola”, explica, citada no comunicado, Elisabete Rodrigues, diretora do Sul Informação e uma das responsáveis pelo projeto.

O primeiro ano de projeto terá como parceiras as escolas secundárias de Albufeira, Faro (João de Deus), Lagos (Gil Eanes), Loulé, Portimão (Manuel Teixeira Gomes) e Vila Real de Santo António, que, na plataforma, são localizadas num mapa do Algarve e apresentadas uma a uma.

O projeto, iniciado em 2025, resulta de uma candidatura do Sul Informação ao projeto europeu Pluralistic Media for Democracy (PM4D), promovido pelo JournalismFund Europe.