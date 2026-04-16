A requalificação da escola básica de Caminha foi adjudicada pela autarquia por mais de um milhão de euros, tendo em vista um “edifício moderno, com um ambiente de aprendizagem mais agradável, funcional e seguro”, foi divulgado esta quinta-feira.

Sem avançar com uma data para o arranque das obras, a Câmara de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, informou, em comunicado, que, durante a empreitada, os alunos vão passar para o Convento de Santo António, “o que permitirá que se mantenham juntos no mesmo local, usufruindo de condições de segurança, conforto e espaço adequado para atividades lúdicas, fundamentais ao seu desenvolvimento e bem-estar”.

A autarquia revelou que nas salas de aula vai ser substituído o pavimento existente por madeira maciça ao cutelo, “garantindo um ambiente mais confortável e seguro para os alunos”.

As paredes vão ser pintadas “com tinta acrílica lavável e antibacteriana, em cores claras, contribuindo para um ambiente mais higiénico e estimulante”.

Vão também ser instaladas luminárias LED, “proporcionando uma iluminação uniforme e eficiente, com menor consumo de energia e adaptação das instalações elétricas para atender às novas necessidades pedagógicas, com a instalação de tomadas e pontos de rede para equipamentos eletrónicos”.

A obra foi adjudicada por 1,035 milhões de euros acrescidos de IVA.