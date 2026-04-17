O número de esterilizações de animais errantes realizadas no concelho de Seia triplicou em dois anos, tendo passado de 23 intervenções em 2023 para 143 em 2024 e para 333 em 2025, revelou esta sexta-feira a autarquia.

“O município de Seia tem vindo a registar uma evolução significativa na atividade do Centro de Recolha Oficial (CRO), com destaque para o aumento expressivo do número de esterilizações de animais errantes, no âmbito das políticas de controlo da população animal e de promoção do bem-estar animal”, realça a Câmara de Seia em comunicado enviado à agência Lusa.

Os dados constam do relatório anual da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), segundo o qual as esterilizações realizadas no concelho de Seia, distrito da Guarda, aumentaram “de forma consistente” desde 2023, quando foram efetuadas 23 intervenções.

Esse número aumentou para 134 esterilizações no ano seguinte e voltou a subir em 2025, para 333 intervenções.

“Esta evolução reflete o reforço da capacidade de resposta do CRO e a eficácia das medidas implementadas pelo município”, é referido.

A Câmara de Seia justifica que um dos fatores que contribuíram para este crescimento foi a abertura da sala de cirurgia do Centro de Recolha Oficial, inaugurada em junho de 2024, que permitiu “aumentar a autonomia e a capacidade de realização de procedimentos médico-veterinários no CRO”.

“A esterilização é uma medida técnico-sanitária essencial, contribuindo para o controlo da reprodução de animais errantes, a redução do abandono, a diminuição da pressão sobre os centros de recolha e a mitigação de riscos para a saúde pública, nomeadamente no que respeita à disseminação de doenças”, lembra a edilidade.

Quanto à atividade do CRO em 2025, foram recolhidos 499 animais errantes, dos quais 191 cães e 308 gatos.

No ano transato foram também concretizadas 196 adoções (107 cães e 89 gatos), “um indicador relevante do impacto social positivo do trabalho desenvolvido, promovendo a reintegração dos animais em famílias responsáveis e contribuindo para a redução do tempo de permanência no centro”, acrescenta a Câmara senense.

“Este trabalho enquadra-se nas competências municipais em matéria de saúde pública veterinária e é desenvolvido segundo o enquadramento legal em vigor, assente em princípios de bem-estar animal e gestão sustentável”.

A Câmara de Seia adianta que vai continuar a promover ações de sensibilização junto da população para a esterilização e a detenção responsável de animais de companhia.