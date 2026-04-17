Abrantes assinala os 52 anos do 25 de Abril com iniciativas entre 24 e 26 de abril, destacando-se a inauguração da Praça da Liberdade, em Rossio ao Sul do Tejo, espaço urbano vocacionado para lazer, mobilidade e centralidade local.

As comemorações, organizadas pela Câmara Municipal de Abrantes, no distrito de Santarém, decorrem ao longo dos três dias e incluem um conjunto de atividades culturais, desportivas e institucionais, abertas à participação da população.

O ponto alto do programa está marcado para a tarde de 25 de abril, com a inauguração da Praça da Liberdade, em Rossio ao Sul do Tejo, um novo espaço urbano resultante da requalificação da zona entre o Largo da Igreja e a Unidade de Saúde Familiar (USF) Beira Tejo.

A intervenção, com um investimento superior a 839 mil euros, comparticipado por fundos europeus, criou uma nova centralidade naquela freguesia, articulando áreas de circulação, serviços e lazer.

O espaço integra zonas verdes, áreas de estadia, parque infantil, parque para animais, equipamentos de ‘fitness’ e uma bolsa de estacionamento com 54 lugares, incluindo lugares reservados a pessoas com mobilidade condicionada, autocarros e ambulâncias.

A obra incluiu ainda medidas de acalmia de tráfego na EN118 e a reorganização de acessos pedonais e rodoviários, com o objetivo de melhorar a segurança e a ligação entre diferentes pontos do Rossio ao Sul do Tejo.

Após a inauguração, marcada para as 16h00, decorre no local uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal evocativa da Revolução dos Cravos, seguida de um arraial popular com animação musical.

O programa comemorativo inicia-se na noite de 24 de abril, com a realização da sessão ordinária da Assembleia Municipal e o espetáculo “Abril, Abrantes”, pelo Orfeão de Abrantes, em Rio de Moinhos.

No dia 25 de abril, durante a manhã, realizam-se iniciativas como uma caminhada na Bemposta, o Grande Prémio de Atletismo 25 de Abril, na Cidade Desportiva, e um passeio de cicloturismo entre Rio de Moinhos e Constância.

As celebrações encerram a 26 de abril com a comemoração do primeiro aniversário do Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida, que acolhe o espetáculo “Cidades Imaginárias, Variações sobre o fado antigo”, com Anabela Duarte (voz), José Horta (guitarra clássica) e João Vaz (guitarra portuguesa).

Durante os dias 24 e 25, o Parque Urbano de São Lourenço recebe ainda o Festival de Tunas da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.