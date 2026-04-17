O PS “exige celeridade na requalificação do Hospital Infante D. Pedro e dos Hospitais de Águeda e Salreu”, de acordo com um comunicado da Federação Distrital de Aveiro daquele partido.

A posição foi expressa na última reunião da assembleia intermunicipal pelo deputado Hugo Figueiredo, afirmando que “a região não pode permitir o adiamento da intervenção no Hospital de Aveiro, perante a pressão sobre os serviços de saúde”.

Segundo o comunicado, o PS defende também a valorização das unidades de Águeda e de Salreu, “como parte de uma rede integrada, para garantir maior eficiência e qualidade na prestação de cuidados”.

Os socialistas saúdam a inscrição dessas prioridades pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), no contexto do Programa de Transformação Recuperação e Resiliência (PTRR), mas alertam para o risco de indefinição política por parte do Governo.

Os socialistas concluem ser “determinante o papel de liderança institucional e de afirmação política da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro na reivindicação dessas respostas urgentes”.