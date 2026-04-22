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Uma pessoa morreu esta quarta-feira e duas ficaram feridas após um ataque israelita na região do Vale do Bekaa, no leste do Líbano, informou a imprensa estatal libanesa, apesar do cessar-fogo em vigor entre Israel e o Hezbollah.

“Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um ataque realizado por um drone inimigo ao amanhecer nos arredores de Al-Jabour, no Vale do Bekaa”, informou a Agência Nacional de Notícias (NNA).

O movimento libanês Hezbollah afirmou na terça-feira que os seus combatentes dispararam rockets e enviaram drones de ataque contra uma base militar israelita “em retaliação por flagrantes” violações do cessar-fogo, citando em particular “ataques contra civis e a destruição de casas e aldeias”.

O exército israelita declarou na terça-feira que o Hezbollah tinha “disparado vários rockets” contra os soldados estacionados no sul do Líbano e que o exército retaliou atingindo o lança-foguetes.

O Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra regional desencadeada a 28 de fevereiro pelo ataque americano-israelita ao Irão, ao disparar rockets contra Israel a 2 de março.

Desde então, Israel assumiu o controlo de uma faixa de território libanês com aproximadamente 10 quilómetros de profundidade ao longo da fronteira israelo-libanesa.

Um frágil cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Hezbollah pró-iraniano entrou em vigor na sexta-feira.

Líbano e Israel realizaram as suas primeiras conversações diretas em décadas, na semana passada, em Washington, após mais de um mês de confrontos entre Israel e o Hezbollah.

O Irão insistiu que qualquer acordo de cessar-fogo deve estender-se ao Líbano e avisou que, caso contrário, não reabrirá o estratégico Estreito de Ormuz.

Os EUA anunciaram um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, descrevendo-o como o resultado das negociações entre Israel e o Líbano.

O Hezbollah, que se opôs a estas negociações e não participou nas mesmas, afirmou que o cessar-fogo foi o resultado da pressão iraniana, e não das negociações.