Um incêndio destruiu esta quinta-feira o primeiro andar de uma moradia nos arreadores do Funchal, mas não provocou feridos, embora uma mulher de 64 anos tenha sido retirada do local, indicou fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

De acordo com a corporação, o alerta foi dado cerca das 13h15 e apontava para fogo numa casa no Beco dos Álamos, na freguesia de Santo António, tendo sido mobilizados 12 operacionais e quatro viaturas dos Sapadores.

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses também participou no combate ao incêndio, que se circunscreveu ao primeiro andar da moradia e cuja origem não foi ainda apurada.