Acompanhe o nosso artigo em direto sobre a guerra na Ucrânia

Donald Trump não gostou das declarações do Príncipe Harry na Ucrânia e não perdeu a oportunidade de lançar farpas ao filho do Rei Carlos III. Esta sexta-feira afirmou que fala mais pelo Reino Unido do que o Príncipe Harry, em resposta ao apelo que o britânico fez numa visita a Kiev, para que os EUA assumissem o seu papel na segurança global em prol do fim da guerra com a Rússia.

Durante uma visita surpresa à Ucrânia, o Duque de Sussex participou no ‘Kyiv Security Forum’ na quinta-feira como um dos oradores principais, relatou a ABC News. “Os Estados Unidos desempenham um papel singular nesta história. Não apenas por causa do seu poder, mas porque, quando a Ucrânia renunciou às armas nucleares, os Estados Unidos fizeram parte da garantia de que a soberania e as fronteiras da Ucrânia seriam respeitadas”, dissde no seu discurso, citado pelo The Guardian.

“Este é um momento para a liderança americana, um momento para os Estados Unidos demonstrarem que podem honrar as suas obrigações em tratados internacionais, não por caridade, mas sim pelo seu papel fundamental na segurança global e na estabilidade estratégica”, acrescentou o Príncipe Harry.

Donald Trump foi questionado por um jornalista acerca das declarações de Harry, mais especificamente sobre se seria “apropriado para alguém da realeza fazer aqueles comentários”, como se pode ouvir no vídeo da conferência de imprensa divulgado pela Sky News. Em resposta, Trump começou por saudar o Duque de Sussex: “Príncipe Harry? Como é que ele está? E a esposa dele? Por favor, mande cumprimentos da minha parte”. De seguida, referiu que o britânico não falava pelo Reino Unido. “Falo mais eu pelo Reino Unido do que o Príncipe Harry“, afirmou.

Contudo, o Duque de Sussex referiu, durante o discurso em Kiev, que não estava a falar enquanto político, como relatou o The Independent. “Estou aqui como um soldado que entende o que é servir, como um humanitário que viu o custo humano do conflito e como um amigo da Ucrânia que acredita que o mundo não se deve acostumar com esta guerra nem se tornar insensível às suas consequências”. No final da resposta de Trump, o Presidente norte-americano agradeceu ainda os conselhos do Príncipe Harry, descrevendo-os como “ótimos”.

Também durante o ‘Kyiv Security Forum’, o Duque de Sussex dirigiu-se diretamente ao Presidente da Rússia, recorda o The Telegraph: “Presidente Putin, nenhuma nação beneficia da contínua perda de vidas que estamos a testemunhar. Ainda há um momento — agora — para parar esta guerra, para evitar mais sofrimento tanto para ucranianos quanto para russos, e para escolher um rumo diferente”.

Texto editado por Dulce Neto