Um homem de 62 anos foi detido, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, por posse ilegal de uma arma de fogo, anunciou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR referiu que a detenção foi realizada por militares do Posto Territorial do Fundão, no âmbito de uma ação de patrulhamento. No decorrer de uma ação de prevenção e combate à criminalidade, os militares abordaram um veículo e foi possível verificar no seu interior daquele a arma de fogo.

A GNR encontrou ainda no interior da viatura dois carregadores, 14 munições e um coldre, que também foram apreendidos. Na sequência desta ação, o homem foi detido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial do Fundão.