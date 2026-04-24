Um homem de 37 anos foi detido na quinta-feira em Lagos, no Algarve, suspeito de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 3.500 doses de heroína, anunciou esta sexta-feira o Comando Distrital da PSP de Faro.

Em comunicado, a polícia explica que a detenção ocorreu durante uma operação de fiscalização rodoviária, quando os agentes suspeitaram de uma embalagem transportada pelo condutor.

A Brigada de Investigação Criminal foi acionada para proceder a exames periciais, que confirmaram tratar-se de uma substância ilícita, levando à detenção do condutor em flagrante delito, especifica a PSP.

Da ação policial resultou a apreensão de 3.500 doses de heroína, uma de cocaína, 400 euros e da viatura ligeira.

O detido vai ser presente ao tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação, refere a PSP.

A PSP conclui que o policiamento rodoviário é uma ferramenta estratégica no combate à criminalidade, permitindo reforçar a segurança nas estradas e travando atividades ilícitas.