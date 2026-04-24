O Rei Carlos III deverá reunir-se com o presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, durante a sua visita aos Estados Unidos, marcada para os dias 27 e 30 deste mês, noticiou o jornal Politico.

De acordo com as fontes citadas pelo mesmo jornal, Carlos III e Mamdani irão participar numa cerimónia em homenagem às vítimas do 11 de setembro, no memorial localizado no centro de Manhattan. O evento, que assinala os 25 anos dos atentados, contará com a presença do antigo autarca de Nova Iorque Michael Bloomberg e de outros responsáveis governamentais da cidade.

O filho de Isabel II vai visitar os Estados Unidos a convite do Presidente norte-americano, Donald Trump, para celebrar o 250.º aniversário da independência da antiga colónia. “O programa de Suas Majestades vai celebrar os laços históricos e as relações bilaterais modernas entre o Reino Unido e os Estados Unidos, assinalando o 250.º aniversário da Independência americana”, refere o comunicado do Palácio de Buckingham.

Na mesma viagem, em que estará acompanhado pela Rainha Camilla, o monarca participará num banquete na Casa Branca e fará um discurso perante uma sessão conjunta do Congresso. Vai ainda visitar as Bermudas, para realizar a sua primeira visita oficial a um território ultramarino britânico.

Desde o início do conflito no Médio Oriente vários deputados britânicos defenderam que o Rei não deveria deslocar-se aos Estados Unidos. O líder dos Liberais Democratas, o terceiro maior partido britânico, Ed Davey, apelou a que a visita fosse cancelada para condenar a “guerra ilegal de Trump” no Irão, acusando o Presidente norte-americano, admirador da família real britânica, de “prejudicar [o Reino Unido] repetidamente”.