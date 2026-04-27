Um homem de 21 anos procurado em França por tráfico de droga foi detido na sexta-feira em Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta força policial referiu que pendia sobre o suspeito um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades francesas, tendo em vista a sua extradição.

O alegado traficante foi detido em Vilarinho, concelho de Mondim de Basto, localidade onde residia após fugir às autoridades francesas, aquando de uma investigação por tráfico de droga, apontou.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.