O festival Chantiers d’Europe, no Théâtre de la Ville, em Paris, vai contar com a presença de vários artistas portugueses, a abrir com uma peça de Sara Barros Leitão e a fechar com outra de Sara de Castro.

De acordo com a programação revelada esta segunda-feira, o festival vai abrir em 04 de maio (com repetição no dia seguinte), no Teatro Les Abbesses, com “Guião para um País Possível”, de Sara Barros Leitão, criado a partir dos registos do parlamento para contar a história da democracia portuguesa.

De Portugal chega também, entre 19 e 23 de maio, “Aruna e a Arte de Bordar Inícios”, de Ainhoa Vidal, para o público mais jovem.

Já em junho, no dia 09, a Orquestra Filarmónica Portuguesa sobe ao palco com Mário Laginha e Camané, num espetáculo já quase esgotado.

Entre 13 e 21 do mesmo mês, chega a Paris “Pessoa — Since I’ve Been Me”, de Robert Wilson, que passou pelo São Luiz, em Lisboa, no ano passado.

O Chantiers d’Europe encerra, nos dias 29 e 30 de junho, com “Justiça Cega”, de Sara de Castro, que “a partir da tragédia ‘Medeia’, do mito de ‘La Llorona’ e da ficção que convoca a figura de um filicídio, o espetáculo propõe um exercício de discussão e imaginação sobre outras formas de olhar para a justiça”, segundo a sinopse divulgada pelo São Luiz aquando da estreia, em janeiro deste ano.

No total, o festival junta 14 espetáculos de sete países diferentes, segundo a organização, traçando “um fio essencial face às fraturas da atualidade, os recuos identitários e o medo do outro”.