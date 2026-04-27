Mais de 18 mil crianças e jovens nos Açores beneficiaram de medidas financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num montante de 6,46 milhões de euros, revelou esta segunda-feira o executivo açoriano.

Segundo a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social dos Açores, o PRR financiou quatro medidas dirigidas a crianças e jovens, num total de 6,46 milhões de euros.

Foram investidos 1,54 milhões de euros na isenção de mensalidades em creche, 1,58 milhões de euros na criação de pontos de apoio ao estudo, 940.950 euros em bolsas de ensino superior e 2,4 milhões de euros na criação de novas vagas em creche.

Estas medidas abrangeram 18.365 crianças e jovens, sendo que 14.752 crianças tiveram isenção de mensalidades em creche, 998 crianças foram apoiadas pelos pontos de apoio ao estudo, 815 crianças foram abrangidas pela criação de novas vagas em creche e 1.800 jovens receberam bolsas de ensino superior.

“Estes resultados demonstram o compromisso do Governo dos Açores em promover a igualdade de oportunidades desde a infância, apoiando as famílias e investindo no futuro das novas gerações”, afirmou a secretária regional da Saúde e Segurança Social (PSD/CDS/PPM), Mónica Seidi, citada em comunicado.

A governante visitou esta segunda-feira o Centro Comunitário da Terra Chã, na ilha Terceira, e entregou uma viatura elétrica de nove lugares, no valor de cerca de 40 mil euros, ao abrigo do programa GERMOV.

A instituição assegura as valências de Centro de Atividades de Tempos Livres, Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens e Centro de Convívio, com um financiamento anual de 180 mil euros, através de contratos de cooperação com o Governo Regional.

No âmbito do PRR, Mónica Seidi destacou a criação de pontos de apoio ao estudo, dirigidos a alunos dos 6 aos 11 anos de famílias em situação de maior vulnerabilidade, que nesta instituição apoiaram 69 crianças, num investimento de cerca de 140 mil euros desde 2022.