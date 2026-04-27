Um homem suspeito de violar duas vezes uma mulher de 70 anos numa zona rural da periferia de Faro foi detido na sexta-feira e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a Diretoria do Sul da PJ refere que o homem, de 32 anos, foi identificado, localizado e detido, na sequência de uma investigação iniciada em 2025. Segundo a polícia, os factos remontam a julho do ano passado, quando o suspeito entrou na residência da vítima, surpreendendo-a “com violência enquanto dormia”, impedindo-a de resistir e colocou-se em fuga após as agressões.

Em março deste ano, “voltou a repetir o crime, situação que agravou o estado emocional da vítima, levando-a a mudar de residência. As diligências policiais permitiram recolher prova considerada consistente sobre a autoria dos crimes de violação, não existindo qualquer relação de proximidade pessoal ou social entre o suspeito e a vítima.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. A investigação prossegue sob a responsabilidade da PJ, num inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, para apurar a eventual ligação do homem a outros casos semelhantes, conclui a nota da polícia.