Rebecca Woods, uma apicultora norte-americana com 59 anos, foi condenada a seis meses de prisão depois de ter libertado as suas abelhas contra polícias que tentavam despejar um idoso com cancro de casa no estado de Massachusetts, nos EUA. Vários agentes acabaram por picados na cabeça e na cara, e um deles precisou mesmo de assistência hospitalar, relata o The New York Times.

“Foi diferente de tudo o que a nossa equipa já presenciou”, afirmou o xerife do condado de Hampden County, Nick Cocchi, referindo-se ao incidente, que foi gravado em vídeo e divulgado pelo seu gabinete, tendo sido posteriormente publicado no YouTube pelo canal MassLive. Nas imagens, ouvem-se vários agentes da polícia a gritar, enquanto um deles exclama: “Ela está a abrir as colmeias!”.

Woods terá chegado à propriedade do idoso, que considerava seu amigo, vestida com o fato de apicultora e transportando colmeias empilhadas num reboque puxado pelo seu carro, tendo começado de imediato a levantar as tampas de várias delas. Segundo o jornal norte-americano, seguiu-se um confronto, durante o qual a mulher foi atirada para o chão, enquanto um grande enxame se espalhava pelo jardim em frente da casa.

Embora a apicultora tenha insistido que libertou as abelhas para permitir que os insetos aproveitassem a “bela paisagem florida” perto da casa idoso durante o incidente, um tribunal distrital de Massachusetts afirmou que o objetivo de Woods era, na verdade, impedir o despejo, tendo a própria admitido esse propósito durante o interrogatório, segundo o The New York Times.

O mesmo tribunal terá ouvido que, durante os confrontos, a mulher de 59 anos foi informada por alguns polícias de que estes eram alérgicos a abelhas, ao que respondeu: “Ah, vocês são alérgicos? Ótimo!“.

Cerca de mil abelhas de Rebecca Woods acabaram por morrer, muitas delas esmagadas quando várias colmeias tombaram durante o confronto com os polícias que tentavam detê-la, e outras devido ao facto das fêmeas morrerem após picarem.

Rebecca Woods “acabou por não conseguir impedir o despejo”

A advogada da apicultora, Mary Saldarelli, revelou em entrevista ao jornal norte-americano que Woods se dirigiu à propriedade porque ela própria já tinha passado por vários despejos, e que a sua intenção era proteger pessoas de “credores predatórios que cobravam taxas exorbitantes sobre hipotecas alternativas”. Terá ainda afirmado que as palavras da sua cliente foram “uma reação a ter o rosto pressionado contra o asfalto, ser empurrada e mantida ali”.

O seu amigo, um homem de 80 anos que estava a passar por um tratamento contra o cancro, tinha-se deslocado a uma biblioteca local para se informar sobre como apresentar um pedido para travar o despejo, no momento em que Woods levava as abelhas até à sua casa. “Era realmente uma esperança sincera de que ele não sofresse a humilhação e a devastação de passar por um despejo, de perder a sua casa”, sublinhou Saldarelli ao The New York Times.

Apesar do júri ter absolivido Rebecca Woods de sete crimes graves, considerou a mulher de 49 anos culpada de quatro crimes por agressão e dois por agressão “imprudente”. Saldarelli afirmou que a cliente deverá cumprir mais duas semanas de prisão, uma vez que esteve detida sem direito a fiança desde a sua detenção num quarto de motel no Tennessee e durante um longo processo de extradição para Massachusetts.

Segundo a defesa, a apicultora mantém a sua inocência e já interpôs recurso. “Ela não está a ceder de forma alguma”, relatou Mary Saldarelli.

Entretanto, o idoso de 80 anos perdeu a sua casa, a cerca de oito quilómetros a sul de Springfield, no estado de Massachusetts. Rebecca Woods “acabou por não conseguir impedir o despejo, que é uma questão determinada pelos tribunais, não pelo gabinete do xerife”, afirmou o xerife do condado de Hampden County, Nick Cocchi, em comunicado, citado pelo The Guardian.