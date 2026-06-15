A Câmara de Aveiro investiu mais de 300 mil euros no Festival dos Canais, que decorre de 15 a 19 de julho, e que pretende continuar a afirmar Aveiro em termos de espetáculos de rua, revelou esta segunda-feira a organização.

“Estamos a situar-nos nos valores, sensivelmente, do que foi do ano passado. Portanto, em termos de cachês propriamente ditos, estamos a falar de pouco mais de 300 mil euros”, disse o presidente da Câmara de Aveiro, Luís Souto.

O autarca falava aos jornalistas à margem da conferência de imprensa para a apresentação da programação do Festival dos Canais, um evento que, segundo garantiu, já é uma referência cultural e que permitiu que Aveiro se afirmasse como “uma das principais cidades do país em termos de artes da rua”.

“Nós temos aqui, como têm testemunhado, artistas de relevo internacional. E, portanto, queremos continuar essa aposta e que façam escola, que é muito importante, incentivar também a emergência de valores nacionais dentro dessa área”, adiantou.

No seu discurso, Luís Souto enfatizou que o Festival dos Canais é um ato democrático: “Não se paga bilhete no Festival dos Canais, nunca se pagou. Claro que a Câmara Municipal investe parte dos seus recursos num festival que tem elevados níveis de qualidade, mas há todo este espírito de liberdade e de acessibilidade à cultura que é muito importante para nós que se mantenha e que se desenvolva”.

A apresentação do programa esteve a cargo de Leonor Barata, diretora do Teatro Aveirense, que disse que o Festival dos Canais é “uma enorme festa” que, durante cinco dias, irá transformar Aveiro num palco ao ar livre.

No total, serão 88 apresentações e 28 projetos, em 17 palcos, estando representados oito países.

“Apostamos mais uma vez este ano numa programação multidisciplinar destinada aos diversos públicos e ocuparemos a cidade com arte, música e com diversas atividades de participação comunitária”, disse a responsável pela direção artística.

O programa inclui dois concertos com os The Gift (15 de julho) e Carminho (19 de julho), no Cais da Fonte Nova que irá receber ainda a 16 de julho o concerto “Amália América, além do fado” com a Orquestra das Beiras que terá como convidados especiais Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro.

Leonor Barata destacou ainda o espetáculo de circo contemporâneo “Liberdade, Liberdade” do jovem coreógrafo e encenador português Diogo Freitas (15 e 16 de julho) que celebrando os 50 anos do 25 de Abril, “acaba por fazer uma reflexão sobre aquilo que são os espaços da liberdade e que são a festa que é a liberdade”.

A companhia Panamá Pictures, dos Países Baixos, volta a marcar presença no Festival, desta vez com o espetáculo “Into Thin Air”, no Largo do Alboi (17 e 18 de julho), e a companhia francesa Gratte Ciel apresenta em estreia nacional o espetáculo “Tawa”, num percurso no canal da ria de Aveiro entre a antiga Capitania e o cais da Fonte Nova (18 de julho).

Como habitualmente, o Festival dos Canais terá várias zonas de atividade permanente nomeadamente o Jardim das Brincadeiras, destinado à infância e às famílias, na Baixa de Santo António, a Sala de Estar, na Praça da República e a Tropicália, no jardim do Museu de Aveiro.