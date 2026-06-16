A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai passar a dispor de um novo equipamento de Tomografia Computorizada (TAC) de última geração, num investimento de pouco mais de um milhão de euros.

Entregue na terça-feira, o equipamento custou 1.095.000 euros, mais IVA, e foi financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Investimento RE, Programa de Modernização Tecnológica do SNS, Aquisição de Equipamento Médico Pesado para as instituições do SNS.

“Este investimento integra uma candidatura aprovada no valor global de 4.443.089,83 euros, que contempla igualmente a aquisição de um equipamento de Ressonância Magnética (RM), representando um importante reforço da capacidade tecnológica e assistencial da instituição”, adiantou a ULS guardense em comunicado enviado à agência Lusa.

A nova TAC vai permitir “elevar significativamente a qualidade, a rapidez e a precisão do diagnóstico, proporcionando uma resposta mais eficaz às necessidades crescentes dos utentes”, acrescentou a unidade de saúde.

“O novo aparelho permite imagem de alta definição e a redução dos níveis de radiação”.

A tecnologia que está a ser instalada no serviço de Radiologia da Guarda vai contribuir para “a redução dos tempos de espera, para uma maior capacidade de realização de exames e para uma melhor articulação com os cuidados de saúde primários, promovendo maior proximidade e eficiência na prestação de cuidados”, realçou a ULS da Guarda.

Dotado de tecnologia de última geração, a nova TAC representa também “um salto qualitativo” ao nível da diferenciação clínica do serviço de Radiologia guardense.

“Para além dos exames de diagnóstico convencionais, passa a ser possível realizar procedimentos de intervenção guiados por imagem em áreas que até agora não estavam disponíveis, ampliando as opções terapêuticas e permitindo uma abordagem mais avançada, segura e precisa em diversas situações clínicas”.

Além de contribuir para a modernização da ULS guardense, a incorporação desta tecnologia vai reforçar “o seu compromisso com a inovação, a excelência clínica e a modernização dos cuidados de saúde, ao colocar ao serviço da população equipamentos de elevado desempenho capazes de responder aos desafios atuais e futuros do Serviço Nacional de Saúde”.

Com a instalação desta TAC de última geração, a ULS da Guarda “dá continuidade à sua estratégia de modernização, visando a prestação de cuidados de saúde mais eficientes e diferenciados e centrados no utente”.

A ULS da Guarda inclui os hospitais Sousa Martins, na Guarda, e Nossa Senhora da Assunção, em Seia, e assegura os cuidados de saúde em 13 dos 14 concelhos do distrito da Guarda, num total de 140 mil habitantes.