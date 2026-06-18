A BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) lançou oficialmente a edição de 2027, com uma cerimónia na FIL que se confunde um manifesto sobre o futuro do turismo em Portugal. Ao fim de quase quatro décadas, a BTL consolidou-se como o maior evento do setor no país e um dos mais relevantes a nível internacional, reunindo anualmente milhares de profissionais, destinos e empresas num único ponto de encontro em Lisboa. Em 2024/ 2026, a feira atingiu números históricos, com cerca de 85 mil visitantes, 1.700 expositores e mais de uma centena de destinos internacionais, ocupando a totalidade dos 60 000 m² da FIL, o que ilustra bem a sua dimensão.

A importância da BTL só se entende quando olhamos para o peso do turismo na economia portuguesa. Em 2024, o turismo representou cerca de 16,6% do PIB, com um impacto total estimado em 34 mil milhões de euros, e gerou diretamente mais de 20 mil milhões de euros de valor acrescentado bruto, colocando Portugal entre os países europeus onde o turismo mais contribui para a riqueza nacional. Como sublinhou António Ramalho, presidente da Comissão Executiva da Lisboa FCE, “a indústria do turismo é a indústria que mais resolveu e interpretou os problemas que nós tínhamos do ponto de vista do nosso equilíbrio externo” e conseguiu “tornar exportável aquilo que nós tínhamos menos transacionável e menos imitável: a nossa maneira de ser, a nossa cultura, as nossas pessoas, o nosso território”.

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Durante a cerimónia de lançamento da BTL 2027, ficou claro que a ambição vai muito além de repetir o sucesso de edições anteriores. Pedro Costa Braga, diretor-geral da Lisboa FCE, definiu a feira como “a grande mostra do turismo, a grande mostra do setor”, lembrando que “a BTL existe para servir o setor”. O objetivo, explicou, é “ajudar a criar as condições para que o setor evolua e cresça”, reforçando o papel da BTL como plataforma ao serviço de empresas, destinos, instituições e profissionais.

Os desafios da BTL 2027

Para 2027, a missão é clara: “reforçar o papel da BTL como um ecossistema agregador, capaz de dar real valor para o turismo”. “Queremos ser uma locomotiva de transformação. O palco onde tudo acontece”, sublinha Pedro Costa Braga. Essa visão está ancorada em metas concretas. Até 2030, a Lisboa FCE quer que a BTL contribua para “gerar um impacto de mil milhões de euros no valor acrescentado bruto nacional”, posicionando o evento como um motor estruturante da economia portuguesa. A ambição passa por promover “um turismo mais equilibrado, mais responsável e com mais valor”, um turismo “que gera riqueza, mas também impacto positivo nos territórios”, reforçando a ligação entre o crescimento do setor e a coesão territorial.

Prémios atribuídos relativos à BTL 2026 ↓ Mostrar ↑ Esconder Stand Nacional: Açores Stand Nacional – menção honrosa: Algarve Stand internacional: Brasil | Embratur Stand internacional – menção honrosa: Rio de Janeiro Stand inovação: Turismo do Centro de Portugal Stand sustentabilidade: Município da Covilhã Prémio criatividade: Madeira Prémio júri: Turismo do Centro de Portugal Prémio parceiro: Food Events Prémios parceiros estratégicos: Turismo de Portugal e Tap Air Portugal Prémios personalidade: João Pedro Oliveira e Costa e Francisco Calheiros

A estratégia para a BTL 2027 assenta em vários pilares. O primeiro passa por tornar a feira ainda mais internacional, com mais destinos e mais operadores, na convicção de que “quanto mais o setor estiver ligado, mais oportunidades se criam para todos”.

O segundo eixo é o negócio. A BTL quer continuar a ser uma plataforma onde o negócio acontece e onde se concretizam oportunidades. Numa indústria onde as exportações de turismo cresceram 8,8% em 2024atingindo 27,7 mil milhões de euros, a capacidade de ligar operadores, destinos, tecnologia, aviação, hotelaria e distribuição num mesmo espaço torna-se uma enorme vantagem competitiva.

O terceiro eixo centra-se no consumidor final. A BTL quer consolidar a sua posição como o momento do ano em que os portugueses pensam, decidem e compram as suas férias. A ideia é reforçar a feira como um espaço de descoberta mas também de decisão, com acesso a campanhas e condições especiais que tornam a escolha mais fácil.

A inovação surge como quarto pilar desta nova fase. A BTL ambiciona ser um espaço onde novas soluções, tecnologias e modelos encontram mercado. Isso significa trazer para o centro da feira temas como digitalização, inteligência artificial, sustentabilidade, mobilidade, experiências imersivas ou novos conceitos de alojamento.

O quinto eixo é o talento, apontado como “um dos mais importantes de todos” e também “um dos maiores desafios do setor”. A feira propõe-se a aproximar empresas, instituições de ensino e profissionais, criando pontes e contribuindo para a qualificação contínua da indústria.

Paralelamente, há um esforço assumido de evolução da própria experiência de visita à BTL. A organização quer torná-la mais envolvente e mais próxima dos visitantes. Isso passa por apostar em conteúdos imersivos, ativações de marca mais criativas, experiências gastronómicas, culturais e sensoriais que convidem o público a “viajar” dentro da própria BTL.

Num momento em que Portugal continua a destacar-se, ano após ano, como um dos destinos mais competitivos da Europa, a BTL 2027 nasce com a responsabilidade acrescida de ser mais do que um evento anual. A leitura que fica da cerimónia na FIL é que a organização está consciente desse papel e preparada para assumir a mostra como uma locomotiva de transformação – um palco onde se discute o futuro, se fecham negócios e se constrói, de forma concreta, o próximo capítulo do turismo em Portugal.