O DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio, que atuou no sábado no Rock in Rio Lisboa, regressa a Portugal em 2027 para um concerto em nome próprio no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, foi anunciado esta quarta-feira.

O concerto está marcado para 17 de julho de 2027, e os bilhetes, cujos preços variam entre os 58 e os 80 euros, estarão à venda a partir das 10h00 de quinta-feira, de acordo com a promotora Everything is New, num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Pedro Sampaio, responsável por temas como Dançarina, Feiticeira, Jetski, Galopa e Cavalinho, “mistura o funk carioca com outros géneros musicais e sempre com produções inovadoras”.

O DJ e cantor, que conta com milhões de seguidores nas redes sociais e milhões de ouvintes nas plataformas digitais, editou o primeiro álbum, Chama meu nome, em 2022.

A discografia do músico inclui ainda Astro, editado em 2024, e a compilação Sequencias #1, que saiu no ano passado.

Anitta, Luísa Sonza, Marina Sena e MC Pedrinho estão entre os artistas brasileiros com quem Pedro Sampaio já colaborou, tendo alcançado notoriedade internacional com um remix de WAP, de Cardi B.