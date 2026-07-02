Um homem de 59 anos foi detido em Santarém por suspeita de abuso sexual agravado sobre uma jovem de 17 anos, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ informou que a detenção foi efetuada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo na terça-feira, após uma investigação relacionada com factos ocorridos no dia 28 de junho.

Segundo a polícia, a vítima, “menor e incapaz”, encontrava-se judicialmente confiada à guarda da avó, companheira do suspeito, com quem coabitava.

A PJ acrescentou que o homem terá aproveitado a ausência da representante legal da jovem para abusar sexualmente da jovem na residência da família.

Os factos vieram a ser descobertos através “da instalação de um sistema de videovigilância doméstico”, acrescentou a mesma fonte.

Após o alerta, uma equipa multidisciplinar da Polícia Judiciária deslocou-se ao local para realizar “diligências investigatórias consideradas urgentes”.

A PJ referiu ainda que foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática do crime de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável.

Segundo a Polícia Judiciária, o detido será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém para aplicação das medidas de coação.