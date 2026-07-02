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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 39 anos, suspeito de ter ateado um incêndio florestal em maio no concelho de Estarreja, no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquele órgão de investigação criminal.

A PJ esclareceu que o suspeito está fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 14 de maio, em Estarreja.

“Os factos ocorreram num quadro de conflito entre o suspeito e familiares, residentes nas proximidades do local da ignição”, refere a mesma nota.

De acordo com a investigação, o fogo foi ateado com recurso a chama direta, no meio de uma extensa mancha florestal.

Segundo a Judiciária, o incêndio foi prontamente detetado no seu início, o que permitiu um rápido combate e extinção do mesmo, por parte dos bombeiros, sem consequências de mais elevada gravidade.