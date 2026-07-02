A 14.ª edição do Campeonato do Mundo aterrou em Itália, que se tornou no segundo país a sediar o certame pela segunda vez depois do México, num dos torneios mais fechados e táticos da história, com uma média de apenas 2,21 golos por jogo, a mais baixa de sempre. O Mundial mais pobre da história do futebol contou com um recorde, até então, de 16 cartões vermelhos, sendo que foi em Itália que se viu o primeiro jogador expulso numa final. Apesar dos resultados pouco animadores dentro de campo, a edição de 1990 foi das mais assistidas da história – só é superada por 1994 e 2002 –, atraindo mais de 26 mil milhões de espectadores não únicos ao longo dos 52 jogos, tendo sido a primeira edição transmitida em alta definição (HDTV).

Lothar Matthäus and Diego Maradona lead out West Germany and Argentina for the 1990 World Cup final. pic.twitter.com/rjNlsWUspk — 90s Football (@90sfootball) February 14, 2016

A edição de 1990 aconteceu num contexto muito particular, já que o mundo se encontrava em transição, com o fim da Guerra Fria a aproximar-se e algumas seleções a terem a sua última oportunidade antes de a mudança geopolítica chegar ao desporto. Com 24 seleções à partida, o torneio reuniu praticamente todas as grandes potências mundiais da época, como Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil, Inglaterra, Itália e Países Baixos, mas muitos dos jogos foram decididos nos detalhes e até no prolongamento e nas grandes penalidades, como as duas meias-finais. Os argentinos eram os campeões em título e tinham um Diego Armando Maradona no auge, ao passo que os alemães perfilavam-se como uma equipa consistente. No Estádio Olímpico de Roma, a final acabou por pender para o lado da Mannschaft, no jogo que marcou a vingança do duelo decisivo de 1986.

A elevada tensão competitiva acabou por marcar este Mundial, com a fase a eliminar a ter um equilíbrio pouco visto, com quatro jogos decididos no prolongamento e outros quatro nas grandes penalidades. Para além disso, só dois jogos terminaram com uma diferença superior a um golo. Apesar das críticas, o Campeonato do Mundo de Itália foi bastante marcante na evolução do futebol moderno.

Diego Maradona's reaction to the Argentinean national anthem being booed during the 1990 World Cup Final. pic.twitter.com/Up2Qhw0uqX — 90s Football (@90sfootball) December 20, 2021

Uma história. A abertura de uma porta para o futebol africano

Por entre o equilíbrio e os jogos bastante nivelados, houve espaço para uma surpresa no Mundial de Itália: os Camarões chegaram aos quartos de final e tornaram-se a primeira seleção de África a atingir essa fase em Campeonatos do Mundo. Essa acabou por ser uma das maiores surpresas da história da competição, dado que, na época, o nível era bastante diferente entre as equipas africanas em comparação com as europeias e as sul-americanas, e era bastante improvável ver uma seleção de África no meio das grandes potências. A caminhada camaronesa começou com uma grande vitória frente à campeã Argentina, que levou a equipa a terminar o grupo no primeiro lugar. Nos oitavos de final, a Colômbia ficou pelo caminho e, nos quartos de final, os Camarões estiveram a vencer no prolongamento, mas dois penáltis de Gary Lineker viraram o jogo na parte final.

Argentina and Cameroon line up before the 1990 World Cup opening game. pic.twitter.com/toAsWzg6cz — 90s Football (@90sfootball) August 10, 2015

Um herói. Salvatore Schillaci, o desconhecido que se tornou no símbolo de um país

Chegou ao Mundial praticamente sem notoriedade numa escolha surpreendente de Azeglio Vicini, começou a competição como suplente, mas acabou por deixar marca logo no primeiro jogo, faturando frente à Áustria com poucos minutos em campo. A partir daí o cenário inverteu-se de tal forma que Schillaci acabou por se tornar numa das grandes figuras do torneio, terminando como melhor marcador (seis golos) e uma das figuras principais da caminhada italiana rumo ao terceiro lugar. Por todo o impacto, a FIFA atribuiu-lhe a Bola de Ouro do torneio, numa decisão que acabou por ser polémica, dado que, para muitos, Lothar Matthäus era a figura da campeã Alemanha Ocidental. O germânico acabou por ficar no segundo lugar, à frente de Maradona.

Salvatore Schillaci remember him?

Top Scorer in World Cup 90#Toto #Italia90 pic.twitter.com/uNzDqGzFKZ — TV Football 1968-92 (@1968Tv) June 30, 2024

Uma curiosidade. O torneio revolucionário que mudou as regras do futebol

O principal legado do Mundial-1990, que permanece até aos dias de hoje, acabou por não ter acontecido sequer durante o torneio. O elevado nível tático acabou por ser bastante criticado, com as equipas a optarem por atrasar a bola para o guarda-redes para perderem tempo. Na altura, as leis do futebol permitiam que o guarda-redes agarrasse a bola se esta fosse passada por um companheiro. Contudo, a FIFA viu-se obrigada a mudar a regra depois do que aconteceu em Itália e, a partir de 1992, os guarda-redes deixaram de poder agarrar a bola se esta fosse deliberadamente passada por um colega de equipa.

Como foram os resultados no Mundial de 1990