Vai haver mais localizações em Lisboa para entregar os copos reutilizáveis que já circulam pelas zonas de diversão noturna da capital. O sistema CopoMais vai chegar às 17 máquinas.

“O objetivo passa por termos, no fim de julho, todas as máquinas instaladas”, explica ao Observador João Jalé, gestor de negócio da Tomra Reuse, a divisão de embalagens reutilizáveis da empresa norueguesa Tomra. Criada em 1972, a Tomra opera na área da reciclagem e reverse vending machines, em que é possível depositar embalagens usadas.

A companhia assegura a parte de logística e tecnologia do CopoMais, um projeto em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). Além do CopoMais, a Tomra é também uma das várias empresas que fornecem a tecnologia para o projeto Volta, de devolução de garrafas e latas.

O sistema para reutilização de copos deu os primeiros passos em julho de 2025, depois de a autarquia lisboeta ter proibido a venda de bebidas em copos de plástico descartáveis. Um passo para pôr mão nos mares de copos descartáveis vistos ao fim de uma noite no Bairro Alto e noutras zonas de diversão noturna, com a ambição de usar o título de “primeira capital da Europa com sistema de copos reutilizáveis”.

Estima-se que, em noites mais movimentadas, pudessem ser usados cerca de 25 mil copos descartáveis. O CopoMais entrou em ação em novembro de 2025. Nos bares aderentes, quando se pede uma bebida, é cobrada uma caução de 50 cêntimos, que é devolvida quando o copo é entregue.

Neste momento, é possível encontrar quatro máquinas em bares no Bairro Alto e outras instaladas na rua, no Príncipe Real e no Miradouro de São Pedro de Alcântara, detalha o responsável da Tomra. Por semana, já são devolvidos nas máquinas “600 a 700 copos”. “É um número muito baixo, tendo em conta o objetivo que temos”, admite João Jalé, que ambiciona uma taxa de devolução de copos na ordem de 80%. Semelhante às métricas de projetos deste género feitos pela empresa em Aarhus, na Dinamarca.

Mas o plano para as próximas semanas passa por fazer crescer o número de dispositivos disponíveis. “No total, são 17 máquinas que vão ficar instaladas em via pública, desde o Príncipe Real até ao Cais do Sodré”, explica o responsável da Tomra Reuse, junto à máquina do Miradouro de São Pedro de Alcântara. “O objetivo é termos, no final de julho, todas as máquinas instaladas — que, claro, vai depender da velocidade de licenciamento” para tê-las no espaço público.

Já há mais três equipamentos instalados na cidade — um junto ao Teatro da Trindade, outro na Travessa da Espera e um terceiro perto do Erasmus Corner, o espaço mais conhecido dos estudantes do programa europeu de mobilidade. “As máquinas estão fisicamente instaladas, estão só à espera da aprovação para serem ligadas.”

O responsável da Tomra confessa que é um desafio instalar máquinas deste género no centro histórico, em que há muitas regras a respeitar. Por exemplo, o processo de instalação da máquina exigiu a presença de um arqueólogo.

“Queríamos muito ter um verão já com a utilização do sistema para percebermos se há um impacto positivo na redução de copos”, explica João Jalé. Este responsável considera que é preciso “tornar o sistema conveniente para o utilizador”, já que ninguém quer andar muito para entregar um copo. “A partir do momento em que o sistema é conveniente, aí entram os nossos parceiros, a AHRESP e a Câmara Municipal de Lisboa, a sensibilizar os bares, os restaurantes e os participantes do projeto que vendem copos, que isto vai ser uma nova realidade, que será para cumprir.”

Cabe à Tomra o investimento “nas máquinas, na instalação e nos copos”, explica João Jalé. Um valor de investimento que “ainda não está fechado”, diz o responsável. “Mas acreditamos que, quando estiver a funcionar em pleno, será bom para todos — ninguém vai ser prejudicado neste processo.”

Como funciona o sistema CopoMais? Que percurso fazem os copos?

Em Lisboa estão a ser instaladas as máquinas do tipo “tap and go, uma solução para a cidade, para um baixo fluxo de utilização”, explica o responsável pela área de soluções reutilizáveis da Tomra. É uma máquina pensada para uma entrega individual de copos, já que requer uma interação de alguns segundos com o utilizador.

A máquina com tecnologia norueguesa foi um dos pontos de agenda da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Astrid Bergmål, que está de visita a Portugal. Apesar da temperatura elevada, em plena onda de calor, a governante norueguesa experimentou esta sexta-feira o processo de devolução. “A tecnologia norueguesa está na Dinamarca e também em Portugal”, gracejou enquanto entregava um copo. Concluído o processo de alguns segundos de reconhecimento do copo, Bergmål destacava como “a magia da cooperação” permite trabalhar para a redução do consumo de plásticos.

Cátia Rocha

Reaver a caução de 50 cêntimos do copo é um processo de alguns segundos. Primeiro, é preciso ter um copo compatível com o sistema, distinguível pelo QR code e o logo CopoMais. Há em quatro tamanhos: 28, 40, 50 ou 90 cl. “Encosto o método de pagamento, seja um cartão físico ou uma wallet [carteira digital]”, exemplifica João Jalé. “O meu cartão é reconhecido, é dito que o método de pagamento é válido. A seguir, coloca-se o copo no transportador.”

É aí que começa a componente tecnológica a funcionar. A parte superior da máquina está “repleta” de tecnologia para conseguir reconhecer o objeto. Através de um sistema ótico, é detetada a forma do copo e confirmado que pertence ao sistema. Cada unidade tem ainda o código QR, “que é como se fosse o ‘cartão do cidadão’” do copo, acrescenta Jalé.

É, assim, possível seguir o ciclo de vida de um copo. “A partir dos dados que recolhemos no sistema, sei exatamente quantas voltas é que o copo já deu, quantas vezes foi lavado, ativado, etc.”, exemplifica o responsável da Tomra. Não há um limite de vezes em que um copo possa circular no sistema — basta que cumpra alguns critérios, incluindo não estar partido.

Cada máquina deste género tem um saco que permite a recolha de cerca de 500 copos. Está conectada à rede, para que os responsáveis da Tomra possam perceber quando está cheia ou danificada. Há uma equipa que recolhe os copos, que são encaminhados para “um parceiro, que faz a lavagem industrial, valida a qualidade para poder voltar a entrar no sistema”. Os códigos QR são desativados quando entram na máquina e só voltam a estar ativos após o processo de lavagem, diz João Jalé.

Depois disso, os copos são embalados e armazenados num hub no Bairro Alto, criado para estar mais perto dos negócios. “Os bares podem fazer encomendas a qualquer hora durante o período de abertura.” João Jalé explica que os comerciantes que se juntem ao sistema “têm de pagar um custo operacional” para custear “a aplicação das máquinas, a limpeza, lavagem e a validação dos copos”.

Cátia Rocha

Máquinas de reutilização de copos ainda não vão estar nos festivais. Mas há vontade de chegar lá

Neste momento, a equipa da Tomra está focada em “consolidar o modelo” do sistema CopoMais em Lisboa, mas já houve “interesse de vários municípios” em saber mais sobre o projeto. “O foco agora está em Lisboa, temos este compromisso. (…) Depois disso, serão dados passos mais concretos noutros municípios”, explica João Jalé. “Temos obviamente o interesse de estender este projeto a Portugal inteiro, acredito que, dentro de mais alguns meses, poderemos estar a fazer mais abordagens.”

As máquinas que a Tomra instalou em Lisboa são pensadas para um baixo fluxo de utilização. Mas o portefólio da empresa tem outras soluções, nomeadamente para grandes eventos, como festivais de música.

A área dos festivais e eventos, por onde passam milhares de copos de plástico, também faz parte dos interesses. “Claro que sim”, assegura João Jalé. “Uma solução de baixo fluxo não é adequada para esse tipo de eventos, mas temos uma tecnologia completamente diferente, que permite que possam ser entregues 50 copos empilhados”, exemplifica.

Nesse caso, em vez de um código QR num copo, é usado um sistema RFID, a tecnologia de identificação por radiofrequência. “Quando vou ao bar comprar uma bebida, há uma placa que está emparelhada com o terminal de pagamento. Na altura em que se paga a bebida, o copo passa perto da zona de ação dessa placa — que associa o copo ao método de pagamento usado”, diz João Jalé. A partir do momento em que o copo é entregue, o valor da caução é devolvido, sem a interação do utilizador, porque há como que memória do cartão associado. Esta solução já foi implementada pela empresa noutros mercados, como em festivais na Alemanha.

Mas ainda não será este ano que será possível ver máquinas da Tomra nos festivais em Portugal, uma temporada que já arrancou. “O nosso objetivo é ter [o sistema em] Lisboa a funcionar, queremos muito entregar este projeto”, destaca Jalé. “Claro que já houve conversas com vários eventos privados — estamos em conversações constantes”, sem adiantar pormenores.

“Este ano já foi um bocadinho em cima do acontecimento e, para fazermos, queremos fazer bem”, explica João Jalé. É que, para ter um sistema de recolha de copos em grandes eventos, “é preciso preparação”. Por exemplo, fazer com que “os copos sejam introduzidos no sistema, é preciso instalar um sistema onde existem centenas de terminais de pagamento, é preciso preparação.”