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Neto da princesa Margarida pede noiva em casamento com anel de porcelana

O ceramista Sam Chatto, filho de Lady Sarah Chatto, dispensou as tradicionais joias da realeza para oferecer à noiva, a artista Eleanor Ekserdjian, um anel de porcelana feito à mão.

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Eleanor Ekserdjian, Samuel Chatto, Daniel Chatto e Sarah Chatto

Dave Benett/Getty Images for The

Eleanor Ekserdjian, Samuel Chatto, Daniel Chatto e Sarah Chatto

Dave Benett/Getty Images for The

É sobrinho-neto de Isabel II, filho de Sarah Chatto, a única filha da princesa Margarida, e que herdou todas as joias da mãe, que por sua vez recebeu peças carregadas de história e simbolismo que um dia pertenceram a figuras como a Rainha Mary. Entretanto, Sam Chatto rompeu com a tradição real e decidiu pedir a mão da noiva com um anel muito original. Ceramista, fez à mão a aliança de porcelana, que ofereceu à também artista Eleanor Ekserdjian, para marcar o noivado. Os dois devem casar-se na primavera.

O anúncio foi feito através das redes sociais. “Estou muito feliz em partilhar que eu e Ellie estamos noivos. Não poderíamos estar mais felizes”, assinalou o filho da Lady Sarah Chatto. “Propus-lhe em casamento com um anel de porcelana que eu fiz”, assinalou ainda, exibindo a fotografia da joia única e cheia de significado.

Sam Chatto é ceramista e faz pequenos objetos de porcelana. Para a noiva, criou um anel único

Samuel Chatto, de 29 anos, é ceramista e cria pequenas peças de porcelana e argila, entre jarros e vasos. Em 2024, fez uma residência artística na Noruega, de onde trouxe métodos menos convencionais e inspiração para as suas criações mais recentes. O artista também cria a partir das imagens das paisagens rurais do Japão, assim como busca inspiração na Escócia, “onde passou grande parte da sua infância e vida adulta”, assinala, nas redes sociais.

Filho de Sarah Chatto, a única sobrinha de Isabel II, com o marido Daniel Chatto, Samuel Chatto não é um membro sénior da realeza, assim como não o são os seus pais ou o seu irmão mais novo, Arthur Robert Nathaniel, de 27 anos. Mesmo assim, o Rei foi informado do noivado, e, de acordo com a Casa Real, está “muito feliz pelo casal”.

Assim como Sam, Eleanor Ekserdjian, conhecida por Ellie, também trabalha com arte: é pintora e realizadora. Os dois conheceram-se na Universidade de Edimburgo em 2021 e atualmente vivem juntos num apartamento em Londres.

[Um poderoso empresário concorre à Câmara de Lisboa e vai fazer tudo para ganhar as eleições, ao mesmo tempo que vive um drama familiar: o filho foi raptado e está desaparecido há quase um mês. Onde está afinal José Valbom? “O Candidato Perfeito” é o novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, e é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube.]

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