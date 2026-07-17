A empresa intermunicipal Águas do Alto Alentejo (AAA) alertou esta sexta-feira que poderá “verificar-se temporariamente” uma alteração da cor da água, “apresentando uma tonalidade amarelada”, em algumas zonas dos concelhos de Alter do Chão, Fronteira, Crato e Sousel.

Esta informação aos utilizadores do sistema de abastecimento de água daqueles concelhos do distrito de Portalegre foi partilhada nas redes sociais da AAA.

De acordo com a Águas do Alto Alentejo, na sequência dos trabalhos realizados na quarta-feira pela EPAL/Águas do Vale do Tejo (AdVT) na rede de abastecimento de água, “poderá verificar-se temporariamente, em algumas zonas, uma alteração da cor da água, apresentando uma tonalidade amarelada”.

Esta alteração resulta da “mobilização de sedimentos” nas condutas e “não compromete a qualidade da água nem a sua segurança” para consumo humano, acrescentou.

Por último, a Águas do Alto Alentejo lamenta os eventuais incómodos causados, os quais “são alheios à sua responsabilidade”, agradecendo ainda a “compreensão de todos os utilizadores”.

A AAA é responsável pela gestão do sistema intermunicipal de abastecimento de água e saneamento de 10 concelhos do distrito de Portalegre, concretamente Alter do Chão, Arronches, Castelo de Vide, Crato, Fronteira, Gavião, Marvão, Nisa, Ponte de Sor e Sousel.