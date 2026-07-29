Um homem, de 45 anos, morreu esta quarta-feira na sequência da colisão do motociclo que conduzia com um automóvel, em Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, informou a GNR e a Proteção Civil.

O acidente ocorreu na Rua Cidade de Santiago do Cacém, em Ermidas-Sado, tendo o alerta sido dado às 15h26, indicou à agência Lusa a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

Segundo a mesma fonte, o óbito do motociclista foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.

O socorro envolveu os Bombeiros de Alvalade, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, com 21 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a VMER, e um helicóptero.