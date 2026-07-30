A circulação no IC19 no sentido Lisboa-Sintra ficou restabelecida às 12h32, depois de ter estado cortada toda a manhã, devido a um acidente que envolveu oito carros, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Segundo a mesma fonte, os dois feridos foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

No sentido oposto, Sintra-Lisboa, também ocorreu um acidente, entre uma mota e um automóvel, que levou ao corte total do trânsito em duas faixas de rodagem, entretanto restabelecido.

Notícia atualizada às 15h05 com a informação da reabertura das vias