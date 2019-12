Também Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum, saiu da reunião a dizer que o valor dos aumentos levaria em conta a inflação de dezembro (que só é conhecida em janeiro) — e não a de novembro, como comunicado pelas Finanças.

A confusão instalada durou algumas horas e teve como protagonistas os representantes dos trabalhadores do Estado e o ministério das Finanças — que perderam a pasta da função pública para um novo ministério. Da parte do recém criado Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública apenas surgiu um comunicado no final das reuniões com o impacto orçamental. Alexandra Leitão não esteve na mesa das negociações sobre aumentos salariais — um dos temas mais aguardados — e deixou a tarefa de dialogar com os sindicatos para o secretário de estado da Administração Pública, José Couto, e o secretário de estado do Orçamento, João Leão. Assim foi a montanha russa de números da primeira reunião de discussão de aumentos salariais.

Falha de comunicação? O filme das horas de incerteza para os funcionários públicos

17h26. Primeiro foi José Abraão, líder da FESAP, que ao sair da reunião desta quarta-feira com o Governo anunciou aos jornalistas que o Executivo vai usar a mesma fórmula do aumento automático das pensões para subir os salários da Função Pública em 2020.

A proposta que o secretário de Estado do Orçamento nos fez foi, exatamente, que iria aumentar os salários de todos os trabalhadores da Administração Pública no ano de 2020, utilizando a fórmula que vai ser utilizada para o aumento das pensões“, disse.

Abraão nunca se comprometeu com números — referiu sempre que o Governo não avançou com um valor definitivo. “Não sabemos se será 0,4, se será 0,7%.” Mas a aplicar-se o que disse o sindicalista, significaria que os salários subiriam até 0,7%. E que os ordenados mais altos não seriam atualizados. O primeiro sinal de confusão, entre os muitos que viriam ao longo da tarde/noite: aos jornalistas, Abraão frisou que o Governo garantiu que “todos os funcionários públicos terão aumento”. Estava, então, por explicar, que cálculo iria o Executivo aplicar para os trabalhadores com salários mais altos.