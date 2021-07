Não tardou a que a população local percebesse o fenómeno e o provasse, no fundo. “As pessoas que moravam nestas zonas perceberam que isto estava a acontecer e com a facilidade da entrega do leite porta a porta foram aderindo à coisa, porque perceberam a que sabia o leite fresco”, explica Maria João, que conta que a população gostava da proximidade que se mantinha entre as pessoas e os produtores porque “sabiam exatamente de onde vinha o leite e quem o ordenhava”.

“As vacas da ‘Vigor’, portentosas bestas que criaram já mais de uma geração, são vacas que declaradamente não se riem (apenas dão umas gargalhadas , baixinho, quando alguém diz ‘Ucal’)”, escreveu ainda Miguel Esteves Cardoso.

Foi um ponto de partida para novos hábitos de consumo de laticínios que os portugueses não tinham. “A Vigor conseguiu ser pioneira primeiro a distribuir à porta das casas, depois a introduzir o leite fresco na alimentação regular das famílias, e nisso muito ajudou quando as garrafas começaram a aparecer nas pastelarias”, aponta.

Uma tertúlia e uma garrafa de leite

Os anos seguintes aos nascimento da Vigor, e ainda mais no pós-Revolução, ficaram marcados pelos encontros sociais, sobretudo em cafés e pastelarias, os locais onde depois da entrega porta a porta as garrafinhas de Vigor começaram a chegar logo a seguir. Eram distribuídas na zona da Grande Lisboa, isto porque leite fresco requeria, precisamente, frescura e na altura só era garantida com uma distribuição de proximidade.

“É engraçado ver essa mudança e a transição do consumo em casa para os cafés e pastelarias da Sintra, Cascais e Lisboa. Apesar de a Vigor não ser uma empresa familiar, a verdade é que acabou por atravessar gerações que criaram o hábito de beber leite fresco”, diz Maria João. Na época, conta, esses eram locais de encontro tanto entre amigos como para as famílias, havendo sempre em cima das mesas um elemento comum: a garrafa de leite. Foram esses encontros que elevaram o ¼ de Vigor à instituição de leite com nome próprio.

“Tornou-se icónico porque, de facto, correspondia a uma dose individual e foi muito bem pensado na altura pelos donos da Vigor porque era a medida certa, enquanto que para ter em casa as pessoas optavam pelas garrafas maiores”, refere. “Havia fotos da Pastelaria Versailles da altura com mesas cheias de homens a beberem leite, eram tempo de tertúlias, de encontros intelectuais. As pessoas reuniam-se à mesa para discutir a atualidade política e económica do país, era até um contexto mais masculino que não associamos imediatamente ao consumo de leite”.

Também Miguel Esteves Cardoso apelidou nessa famosa crónica o ¼ de Vigor como “uma das grandes instituições da Pastelaria Portuguesa”. E, de facto, poucos são aqueles que viveram aqueles tempos que não têm memória de um ou outro lanche acompanhado de uma garrafa de leite fresco. “O nome do leite — ‘Vigor’— não deixa margem para quaisquer dúvidas quanto ao propósito do produto. O leite ‘Vigor’ dá, como é óbvio, vigor”, lê-se na mesma crónica.