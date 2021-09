Segundo o Le Monde, as obras demoraram um ano e meio e custaram 7,5 milhões de euros — sobetudo porque a nova sala teve de ser construída de acordo com os constrangimentos arquitetónicos do edifício. Embora seja temporário, este novo espaço já tem um destino seguinte: também vai receber o julgamento dos ataques terroristas de Nice, que aconteceram no dia da Bastilha, a 14 de julho de 2016.

Com capacidade logística para 550 lugares, a Sala dos Passos Perdidos, que terá uma enorme caixa de vidro onde ficarão os arguidos, ao centro, não será, no entanto, suficiente para acolher mais de três mil pessoas. Foram, por isso, ocupadas algumas salas contíguas (uma, por exemplo, para a imprensa e outra para o público) para aumentar a capacidade de acolher todos os envolvidos e interessados.

A par deste mega julgamento, a atividade do tribunal de recurso de Paris, que se localiza no Palácio de Justiça, não estará suspensa nestes nove meses. Julian Quéré, assessor do presidente desta instituição de Paris, destaca ao Le Monde que o maior “desafio” passa por permitir que todos que os que desejem acompanhar o julgamento o consigam fazer, mantendo em simultâneo “a normal atividade do tribunal de recurso”.

De forma a proteger todos os intervenientes no processo, o julgamento decorre ainda num clima de alta segurança, com reforço do policiamento na Île de la Cité. Um perímetro de segurança vai ser instalado, a partir de agora e, pelo menos, até ao dia 25 de maio de 2022, permitindo apenas o acesso às imediações do palácio de pessoas autorizadas como vítimas, advogados ou jornalistas. Todo o trânsito será cortado nas imediações — incluindo para peões.

Um julgamento gravado e uma rádio para todo o mundo

Outras das particularidades na nova Sala dos Passos Perdidos consistiu na instalação de dez câmaras que vão filmar os nove meses de julgamento e uma espécie de régie noutra sala no Palácio da Justiça, de modo a garantir que as pessoas nas outras divisões consigam ver a transmissão em direto. As imagens não serão, porém, transmitidas pela comunicação social, servindo apenas para efeitos de registo.

Saliente-se que a filmagem de processos judiciais em França acontece raramente e apenas é autorizada em julgamentos considerados de revelo. Desde 1985, só 12 processos judiciais foram gravados, um dos quais o que aconteceu na sequência dos ataques terroristas à redação da revista satírica Charlie Hebdo.

Para quem estiver fora do tribunal tem uma alternativa: haverá ainda uma rádio online que permitirá que os sobreviventes ou familiares das vítimas que não estão em França (há mais de 19 nacionalidades representadas no julgamento) consigam acompanhar o que se vai passando no Palácio de Justiça de Paris. Mas não em tempo real: haverá um atraso de 30 minutos, para impedir a transmissão, em caso de haver algum problema no tribunal.