Os anfitriões

O chef João Rodrigues, o director-geral do Altis Belém Hotel Bruno Correia e o sommelier André Figuinha foram os cicerones. O cozinheiro está no restaurante desde o início, tendo sido braço direito do chef Cordeiro, antes de assumir a liderança. Figuinha começou noutro espaço do hotel e está no Feitoria desde 2010