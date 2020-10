Vacina intra-nasal funcionou em furões na Austrália

A vacina que está a ser desenvolvida pela Ena Respiratory, uma biotecnológica australiana, parece ter diminuído significativamente a carga viral de SARS-CoV-2 num ensaio laboratorial conduzido em furões. INNA-051, assim se chama o medicamento, pode ser pulverizado no nariz pelo próprio utilizador uma a duas vezes por semana. E, de acordo com os dados anunciados numa pré-publicação colocada na plataforma bioRxiv, terá diminuído a quantidade de vírus em 96% no nariz dos animais.

Com os resultados promissores anunciados na segunda-feira, que indicam uma resposta imune forte contra o vírus, a Ena Respiratory espera iniciar os ensaios clínicos em humanos nos próximos quatro meses. “Ao aumentar a resposta imune natural dos furões com o nosso tratamento, vimos uma rápida erradicação do vírus. Se os humanos responderem de maneira semelhante, os benefícios do tratamento são imensos“, anunciou a empresa.

São boas notícias que também podem trazer esperanças a Portugal. É que há uma empresa em Cantanhede — a Immunethep — que está a desenvolver uma vacina intra-nasal composta pelo SARS-CoV-2 inativado e que tem por função proteger o sistema respiratório, o mais afetado por uma infeção pelo novo coronavírus. A Immunethep vai começar em outubro os ensaios clínicos em ratos.

Tratamento com plasma mostra potencial

O Trinity Health Of New England, uma rede de hospitais e centros de saúde britânica, anunciou na terça-feira que o tratamento com o plasma doado pelos recuperados da Covid-19 parece resultar se for administrado muito cedo aos novos infetados. “Os resultados sugerem que o plasma convalescente é seguro e tem potencial para um impacto positivo nos resultados clínicos, incluindo recuperação e sobrevida, se administrado a pacientes no início da Covid-19”, anunciou.

O plasma é a parte líquida do sangue e, no caso dos doentes recuperados da Covid-19, contém não só proteínas, hormonas, minerais e nutrientes, como também os anticorpos contra o novo coronavírus. Por isso, ao transferir o plasma dos convalescentes para os doentes de Covid-19, transferem-se também os anticorpos, que reconhecem as moléculas na superfície do vírus, revestem-nas e impedem a sua entrada nas células.

Esta é, pelo menos, a teoria, mas estes são os primeiros ensaios a testá-la na prática. De acordo com o Trinity Health Of New England, que experimentou esta estratégia em 38 pessoas, quem recebe o plasma convalescente no início da progressão da doença parece ter menos probabilidade de morrer e necessitar de menos tempo de intermanento hospitalar, quando comparado com quem recebe o tratamento numa fase posterior da doença.