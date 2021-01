Marta Temido deu ordem aos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo para suspenderem de imediato toda a atividade não urgente, através de um email enviado ao presidente do Conselho de Administração dos Hospitais do SNS da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, segundo avançaram os jornais Expresso e Público. “Todos os hospitais devem suspender a atividade assistencial programada não urgente que possa reverter em reforço de cuidados ao doente crítico”, lê-se na missiva.

Também esta quarta-feira, em Évora, a ministra da Saúde admitiu que o SNS enfrenta uma nova “fase de imensa pressão” e que os próximos dias vão ser “muito duros” devido ao crescimento do número de contágios. “Estamos novamente numa fase de imensa pressão no SNS e estamos a procurar responder, mas precisamos da ajuda de todos”, afirmou Marta Temido que assistia ao início da vacinação na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Misericórdia de Mora.

Há sete dias consecutivos que os internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos sobem, e esta quarta-feira atingiu-se o número mais elevado de internados desde o dia 10 de dezembro e o número mais alto de internados em cuidados intensivos desde o dia 6 de dezembro.

Não foi por falta de aviso que se chegou aos 10 mil casos

Com o dedo mais ou menos apontado às decisões tomadas pelo Governo, que optou por aligeirar as medidas de restrição durante o período de Natal, nenhum dos médicos ouvidos pelo Observador se mostra espantado com os 10 mil casos diários que agora registámos, até porque o início da curva ascendente começou logo a seguir à consoada.

“Era francamente esperado”, diz António Diniz. “É o resultado das opções que se tomaram, as pessoas sabiam exatamente o que podia acontecer, e isto aplica-se a governantes e a governados. As opções, legítimas, envolviam riscos, sabia-se que isto podia acontecer. Ninguém pode dizer que não sabia. E agora estamos todos nesta situação”, diz o pneumologista. É como ver um filme, sublinha, em que “sabemos o que pode acontecer a seguir”.

“Houve ‘N’ alertas sobre os riscos que se corria com a abertura dada numa época como o Natal. Mas foi agradável. Agora vai ser desagradável”, ironiza ainda o pneumologista. “Ainda vamos ver a dimensão da fatura a pagar — no SNS, em óbitos, em ter de voltar atrás num conjunto de medidas, e no compromisso social e económico que isso vai ter.”

Mas não foi só a consoada ou o almoço de 25 de dezembro que levaram ao aumento de casos, argumenta Elisabete Ramos, presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologistas. “Toda esta época do ano propicia mais contactos, as idas às compras, as visitas as colegas de trabalho, e são contactos em que temos menos precauções. A curva ascendente começa logo a 26, 27 de dezembro e, por isso, não reflete logo a noite de Natal.”

Apesar de os 10 mil serem um valor real, a investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto lembra que uma das lições aprendidas nesta pandemia é que os números de cada dia são influenciados por demasiados fatores: o efeito do fim de semana, uma falha na informatização dos dados ou um número menor de testagens. “Um número específico de um dia não diz muito e o foco deve ser na tendência que se observa. Os valores de internamentos e óbitos refletem muito melhor a situação, porque não são influenciados por aqueles fatores, mas têm um problema: chegam com atraso.”

Acontece que a tendência está em alta, lembra Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. “A semana passada já tínhamos tido um número importante”, diz, referindo-se ao tal anterior máximo de 7.627 novos casos registados a 31 de dezembro. Foi a segunda vez que Portugal ultrapassou os 7 mil casos — da primeira vez, a 4 de novembro, dos 7.497 contágios só 3.927 tinham acontecido, de facto, nas 24 horas anteriores. Os demais eram atualizações.

O último dia do ano não foi caso isolado. Antes e depois, os diagnósticos positivos também foram expressivos: 6.049 a 30 de dezembro e 6.951 no primeiro dia de 2021, mostrando que o crescimento da pandemia é imune a passagens de ano.