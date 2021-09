Atenção: tal não significa que não valha a pena ver a quantidade gigantesca de documentários que estão a ser divulgados por estas dias. O problema está no facto de não ter surgido uma produção que conseguisse veicular a carga emocional do dia do atentado e, ao mesmo, combinar uma análise perspicaz a um evento político daquela magnitude, com uma linguagem nova. É mais que certo que é difícil inventar a roda — ainda para mais num tema que está tão saturado de imagens mil vezes repetidas e pormenores recontados. Mas num mundo em que as plataformas de streaming nos vão presenteando com algumas das produções mais entusiasmantes de que há memória, a exigência não é descabida.

De qualquer forma, aqui ficam quatro exemplos de documentários e séries de não-ficção que trazem ângulos diferentes sobre “o dia que mudou a América” e que servem de boa companhia para os próximos dias. Para reflexões mais completas, talvez um dia possa ser a ficção, com as suas múltiplas temporadas, a trazer-nos a obra-prima.

“Turning Point: 9/11 and the War on Terror”

O opus com mais olhos que barriga (Netflix)

Pedimos uma obra-prima sobre o 11 de setembro que combinasse o drama daquele dia com a análise política aos acontecimentos que lhe seguiram, não foi? Bom, a Netflix tentou responder a esse apelo com “Turning Point”, uma série documental de cinco episódios que combina relatos de sobreviventes com a dissecação da Guerra Contra o Terror, a guerra no Afeganistão e até a relação de tudo isto com a invasão do Iraque em 2003. O problema é que a série de Brian Knappenberger tenta tanto ir a tudo que acaba por não conseguir transmitir nem a dimensão emocional apropriada ao tema, nem a reflexão aprofundada que é exigida sobre o papel dos EUA no quebra-cabeças geopolítico no Médio Oriente.

Pensar em “Turning Point” é pensar num verdadeiro zoom out: ao longo de cinco episódios, conhecemos vários sobreviventes que estavam nas Twin Towers e no Pentágono, vemos rotas de avião e comunicações com torres de controlo, assistimos a imagens no deserto e nas montanhas do Afeganistão, vemos as declarações históricas de Bush, Powell e Rumsfeld, ouvimos falar nas míticas “armas de destruição maciça” de Saddam que afinal não existiam e ouvimos muitas, muitas pessoas (responsáveis políticos como o chefe de gabinete da Casa Branca Andrew Card, espiões, um chefe da guerra afegão, o general Petraeus, especialistas como o diretor do Council of Foreign Relations ou jornalistas como Dexter Fillkins).