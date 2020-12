Friends Kitchen

Rua Diogo Macedo 220, Vila Nova de Gaia.

Reservas: 938 397 671 ou friendskitchen@hiportogaia.com

Preço: 65€ por pessoa (sem bebidas incluídas)

O Friends Kitchen, restaurante do Holiday Inn Porto Gaia, veio provar, em março de 2019, que os restaurantes de hotéis não têm de ser todos caros, formais ou demasiado sofisticados. As mesas grandes para grupos, a cozinha aberta a olho nu ou as opções saudáveis são bem exemplo disso. Nesta quadra festiva, o espaço disponibiliza em formato take away tudo o que uma típica mesa de Natal deve ter. Bacalhau cozido com todos, polvo cozido, cabrito e peru assado ou o farrapo velho são pratos tradicionais que podem ser entregues em casa, até às 18h do dia 24 de dezembro. E como não há Natal sem doces, no universo calórico destacam-se as rabanadas e os sonhos, ambos com calda de mel ou de vinho do Porto, bolo rei, tronco de Natal, Pão de Ló tradicional e arroz doce.

Para quem preferir passar a noite de 24 fora de casa, o Friends Kitchen pode ser uma boa opção, já que na ceia contará com canja de frango do campo com ovos de codorniz, bacalhau cozido, peru recheado com batatinha alourada e arroz de forno e penne com vegetais grelhados e parmesão. No almoço do dia 25 perca-se nos dois buffets de entradas e sobremesas e acompanhe-os com um creme de cogumelos e castanhas, roupa velha, cabrito à transmontana, com arroz de passas e batatinhas assadas, ou um caril de lentilhas e legumes.