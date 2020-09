A chamada “projeção atual” fica no meio. Se tudo continuar a correr como até agora — este modelo prevê que as máscaras sejam obrigatórias em espaços públicos fechados, mas não na rua, e que as medidas de restrição social continuem a ser aliviadas por agora, mas que o País volte a fechar-se por seis semanas, assim que o número de casos disparar, exatamente como no primeiro cenário —, o número de mortes expectável para Portugal a 1 de janeiro do próximo ano será de 8.113. Até este domingo, e desde dia 16 de março de 2020, tinham morrido em todo o País por complicações associadas à Covid-19 1.840 pessoas.

Calculadas através de um modelo híbrido, que assenta sobretudo em dados recolhidos em tempo real, cruzados com elementos estatísticos e modelos de transmissão de doenças, as projeções do IHME para Portugal foram partilhadas este fim de semana, via Twitter, por Ricardo Baptista Leite, médico, deputado social-democrata e porta-voz do partido para as questões relacionadas com a área da Saúde.

CORREÇÃO: Tal como mencionado no título do gráfico na imagem, o número de óbitos projetados aqui referem-se ao valor total ao longo do tempo e não diários (como por lapso escrevi). — Ricardo B. Leite (@RBaptistaLeite) September 5, 2020

Na véspera do regresso das reuniões de peritos e responsáveis políticos no Infarmed, marcado para esta segunda-feira, no Porto (recorde-se que no início de julho os encontros foram subitamente cancelados pelo Governo, apesar dos protestos da oposição), o deputado do PSD mostrou-se expectante relativamente às “recomendações dos especialistas” para o inverno que se aproxima. E partilhou as previsões, que considera “muito preocupantes”, da conceituada universidade americana para os próximos meses em Portugal.

Quinta-feira, 3 de dezembro, o pico das infeções em Portugal?

Por muito que não passem disso mesmo — de projeções —, os modelos do IHME têm como objetivo mostrar aos decisores políticos de todo o mundo quão díspares podem ser os resultados obtidos neste contexto de doença associada à Covid-19, dependendo das medidas de restrição implementadas. O site, onde estão visíveis todas as previsões, listadas por regiões e países, tenciona funcionar justamente como uma ferramenta à disposição de governantes e especialistas em saúde.

Eis os mesmos três cenários, mas aplicados a nível global, ao mundo inteiro: a “projeção atual” prevê um total de 2.811.777 mortes no próximo dia 1 de janeiro de 2021; a projeção para o uso universalizado de máscara calcula 2.041.906 óbitos no total; e a projeção em que o novo confinamento não é opção atira para as 4.033.870 mortes. Até este domingo, de acordo com o site Worldometers, o número global de mortes decorrentes de complicações relacionadas com a Covid-19 vai em 885.022.