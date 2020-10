Catarina Alves vive o mesmo dia-a-dia frenético. Tal como Isabel, a enfermeira no gabinete de crise da Autoridade Regional de Saúde do Norte está a trabalhar “ininterruptamente desde março”: além do rastreio de contactos, o gabinete onde trabalha faz “uma recolha contínua e sistemática de todos os dados que vai tendo”, numa “análise e a interpretação diária” que permite “planear, implementar e avaliar as medidas”.

Catarina também se diz assoberbada por todas estas funções: “Sempre que o volume de trabalho está a ter um crescimento quase exponencial, é-nos requerido cada vez mais. De facto, temos hora para começar, mas nunca temos hora para sair ao final do dia”, confirma a profissional de saúde à Rádio Observador.

Ou seja, sempre que o número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus aumenta, os enfermeiros de saúde pública veem o seu trabalho ser multiplicado na mesma medida. “No Norte, a 28 de março, durante a primeira onda, tínhamos cerca de 700 casos. Nesta segunda onda, nós já temos quase 1.700 casos num dia”, compara Catarina. Só esta quinta-feira, com 3.270 novos casos em Portugal, o Norte acumula quase 60% deles. São mais 1.954 novas infeções que se têm de investigar — o que envolve um aumento na ordem dos milhares dos contactos que enfermeiros como ela têm de explorar.

“Poderemos estar a pagar por má gestão”

Para Catarina, é deste aumento do número de casos que vem “a incapacidade de resposta de algumas unidades”: “Isto mostra que não há recursos humanos, as unidades de saúde pública são um pouco os parentes pobres, sempre foram a unidade funcional que era o parente pobre do agrupamento de centros de saúde”.

As autoridades de saúde tentaram mitigar o problema da falta de recursos humanos (e da exaustão dos que existem) com a introdução de estudantes de enfermagem nas equipas que realizam os inquéritos epidemiológicos. Mas Isabel, do centro de saúde de Santa Maria da Feira, considera que foi pior a emenda que o soneto: “Falta-lhes experiência, falta-lhes tato. Não quer dizer que não tenham conhecimentos técnicos e que não os possam aprender, mas falta-lhes este jogo de cintura que tem a ver com a relação do técnico que está atrás do telefone para com a pessoa“.

A solução, afirma Catarina, devia ter sido “repensar os recursos” logo em março, quando o SARS-CoV-2 entrou em Portugal — até porque “sabíamos que esta situação por esta altura nos iria acontecer, sabíamos que íamos precisar de recursos humanos”: “Os enfermeiros de saúde comunitária deveriam ter sido alocados imediatamente às unidades de saúde pública. O facto de não estarem no terreno, de não estarem familiarizados com uma situação de vigilância epidemiológica que nós já fazíamos para outras doenças de notificação obrigatória, vai complicar. É preciso um período de integração”.