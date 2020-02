José Maria da Fonseca (Península de Setúbal)

A casa de vinhos é histórica e caminha a passos largos para os 200 anos de vida. E a Casa Museu da José Maria da Fonseca, em Azeitão, é o ex-líbris do enoturismo do produtor: construída ainda no século XIX, foi residência da família Soares Franco até aos anos 1970. É aqui que começa a imersão à JMF, com uma breve explicação sobre a história da empresa seguida de visita às adegas: a Adega da Mata e a Adega dos Teares Novos, onde estagiam vários vinhos, incluindo o famoso Piriquita, e a Adega dos Teares Velhos, onde dormem alguns dos mais antigos Moscatéis de Setúbal — o fortificado que por estas terras é monarca. Como qualquer visita, esta termina com a prova de vinhos com o selo de qualidade da casa que, apesar de mais conhecida pela região vitivinícola de Setúbal, produz no Douro, no Dão, nos Vinhos Verdes e no Alentejo.

A prova pode ser facilmente complementada com produtos regionais, mas encher o estômago faz-se sobretudo no vizinho e ainda jovem By The Wine de Azeitão. O espaço ocupa o antigo refeitório dos funcionários e segue a lógica da flagship store que abriu as portas no começo de 2015 em Lisboa: no teto avistam-se mais de 1.000 garrafas vazias à semelhança do que acontece na capital. Os 100 lugares sentados estão distribuídos por duas salas e uma esplanada, e à mesa chegam propostas como tortas de Azeitão, ostras do Sado, pão algarvio, tábuas de queijos nacionais, ceviche de salmão, carpaccio de novilho e enchidos vindos da Casa do Porto Preto. Os vinhos são os da casa e são servidos a copo.

Rua José Augusto Coelho, nº11/13, Vila Nogueira de Azeitão. Tel.: 212 198 940. Visitas variam entre os 7 e os 50 euros por pessoa.