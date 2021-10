13 oradores que não pode perder na Web Summit que volta a Lisboa

O papel da portuguesa Daniela Melchior no mais recente filme da saga Esquadrão Suicida — uma caçadora de ratos que controla roedores — conquistou Hollywood. Aos 24 anos, a atriz natural da margem sul tornou-se a mais popular no IMDB, liderando as pesquisas na plataforma e recebido o título de “alma e coração” do filme da DC. No último dia da Web Summit, Daniela Melchior falará da construção do papel que a lançou para a ribalta e sobre os projetos para o futuro (que parece estar mais que garantido).

Todos os outros oradores, se gostar ou quiser saber mais sobre o que vão falar

Há outras personalidades com nomes sonantes a marcar presença na primeira edição pós-pandémica da maior conferência dedicada ao mundo digital: Siyabulela Mandela, ativista e bisneto do ex-presidente de África do Sul, vai estar na Web Summit com o projeto Journalists for Human Rights; o denunciante Christopher Wylie, que revelou como os dados de milhões de utilizadores do Facebook foram entregues sem autorização à Cambridge Analytica para criar publicidade feita à medida (o que também contribuiu para o sucesso da campanha de Donald Trump); e Garry Kasparov, considerado o maior mestre de xadrez do mundo.