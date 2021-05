O Chile parecia ter a fórmula para o sucesso no que toca à vacinação contra a Covid-19. Apesar de ter recebido as vacinas mais tarde do que a União Europeia e os Estados Unidos, o país sul-americano de aproximadamente 17,5 milhões de habitantes chegou a ser, em fevereiro, o líder em inoculações em termos globais, superando até Israel. Os dados mais recentes dão conta de que o país já administrou mais de 14 milhões de doses de vacinas e que mais de 5 milhões de chilenos já estão completamente imunizados contra a doença.

A “estratégia pragmática” de 200 milhões de dólares (165 milhões de euros) começou a ser preparada em maio de 2020 para “garantir que uma quantidade suficiente de vacinas seguras e eficazes estariam disponíveis para todos os chilenos”, afirmou, na altura, o ministro da Saúde do país, Enrique Paris. Jogando no tabuleiro geopolítico, o Chile ignorou “os fatores políticos” que se podiam intrometer nas negociações e preferiu valorizar “o mérito técnico e científico de cada vacina”, tendo chegado a acordo com vários laboratórios, para a eventualidade de a oferta diminuir, explicou Rodrigo Yáñez, secretário das relações económicas internacionais chilenas.

O processo de vacinação em larga escala arrancou em fevereiro e quase de imediato o país começou a diminuir as restrições impostas. Restaurantes, bares, centros comerciais, espetáculos culturais voltaram a funcionar e até as fronteiras foram reabertas. No pico do verão austral, o Chile queria fazer de tudo para recuperar os prejuízos económicos de um ano perdido, especialmente para o setor do turismo. E em março já quase não havia qualquer restrição sobre uma boa parte das atividades. “As quarentenas nunca foram eficazes e a mobilidade aumentou consideravelmente”, explicou ao El País o médico Mauricio Canals, membro da plataforma ICOVID, iniciativa que estuda a situação epidemiológica no país.

Tudo isto fez com que, numa altura em que o Chile tinha cerca de 22% da população totalmente imunizada e 36% com a primeira dose da vacina, os casos aumentassem de forma considerável — e o país chegou mesmo a ter mais de nove mil infeções diárias. Os internamentos e as mortes também aumentaram, chegando a ultrapassar os 120 óbitos diários relacionados com a doença.

Com a sobrecarga no serviço de saúde (com cerca de 96% das camas em cuidados intensivos ocupadas) e com o número de infeções a aumentar de dia para dia, o governo chileno viu-se obrigado a decretar um novo confinamento praticamente a nível nacional (com 83% da população em confinamento domiciliário) e que obrigou inclusivamente a adiar eleições para maio. Desde a “euforia inicial” até à vacina chinesa, porque é que o caso chileno não teve tanto sucesso? E que lições é que Portugal pode aprender com o Chile?

A “euforia imediata” das vacinas e o “otimismo”

Segundo Tiago Correia, professor e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, o que aconteceu no Chile foi uma “euforia imediata” com a vacinação, centrada apenas nos aspetos positivos da vacinação — “uma mensagem pouca acertada e pouco prudente sobre a vacinação”. Opinião semelhante tem Francisca Crispi, presidente regional da associação médica chilena, que disse ao New York Times que houve uma “falsa perceção de segurança”, o que levou a que as “pessoas pensassem que, com a vacinação, a pandemia terminaria”.

“É possível que o país tenha sido demasiado otimista depois do lançamento da vacina”, indicou à revista de saúde BMJ Michal Touchton, membro do Observatório para a Contenção da Covid-19 nas Américas, da Universidade de Miami. À mesma publicação, Claudia Cortés, infectologista da Universidade do Chile, explicou que “no início da campanha da vacinação havia uma mensagem do governo de que ‘as vacinas estão caminho e por isso a pandemia terminará dentro em breve’”. “A população deixou de cumprir as regras, parou de usar máscaras e juntou-se em grandes multidões durante as férias de verão”, concluiu.