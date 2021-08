Domingo de madrugada, o sol assustadiço requer um agasalho em pleno mês de agosto. Expectante, um aglomerado de gente aperta-se nos corredores do Pedras Rubras, o aeroporto da cidade do Porto; e na frente da multidão de populares e jornalistas, está um ginecologista obstetra com um ramo de flores. Repentinamente, cercados pela polícia, três ingleses tentam alcançar a saída, entre eles é certo, ninguém sabe precisar qual, está “um dos mais sensacionais showman dos anos 70, quiçá de toda a História da Música Popular”: Elton John.

A filha do médico serve de embaixadora, fluente em inglês, estudante de Germânicas na Faculdade de Letras, entrega as flores e cumprimenta os músicos, na esperança que o tal cantor seja este rapaz encorpado de cabelos compridos — não era. Entretanto, à saída, o inglês mais acanhado, ruivo de barba rala, dirige-se ao Dr. António Barge — o responsável pela organização insensata de um festival de música no meio de uma ditadura, no meio do nada — e pergunta-lhe onde está o carro de ponta e o motorista, “como consta no contrato”, sublinha Elton John. Expedido, António Barge embarca de imediato o músico num Fiat Giannini 128 — não era propriamente de ponta, mas o dono do carro, e agora motorista, era um apontamento de luxo: Júlio Isidro.

Enquanto o apresentador da RTP dá boleia ao “maior nome da música anglo-americana neste início da década de 70”, a PIDE segue no encalço e anota qualquer suspeita: “Um dos cantores, Elton John, causou desde o começo má impressão, com os seus modos soberbos e as suas exigências: carro de luxo para as deslocações, quartos de luxo para os acompanhantes e guarda-costas, etc”. E no recinto deste festival no fim do mundo, na absolutamente incógnita aldeia de Vilar de Mouros, em Caminha, é um espetáculo à parte, segundo o informante de serviço: “Crianças de olhares parados, indiferentes a tudo, grupos de homens, de mão na mão, a dançar de roda, um rapaz deitado com as calças abaixadas no traseiro, um sujeito tão drogado que teve de ser levado de braços”.